#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нештрафуемый порог в России снизят сразу в 10 раз: подробности

Михаил Кизлык: Камеры готовы к снижению нештрафуемого порога с 20 до 2-3 км/ч

Генеральный директор московского ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что современные камеры фотофиксации технически способны измерять скорость с погрешностью всего в 1 км/ч. Это в интервью РБК он назвал достаточным основанием для пересмотра действующего нештрафуемого порога.

По его словам, сейчас обсуждается возможность снизить планку в 20 км/ч до 2-3 км/ч.

«Технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда „за". Решение – за федеральным правительством, коллегами из МВД. Этот вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент какого-то окончательного решения по нему нет», – пояснил Кизлык.

Рекомендуем
В Москве функционируют два типа комплексов. Первый, для администрирования нарушений, насчитывает 3700 штук. Второй тип, около 2000 единиц, использует нейросети для фиксации нештатных ситуаций: появления человека на дороге, возгорания машины, остановки или ДТП.

Примечательно, что количество выписанных в столице штрафов по итогам прошлого года сократилось на 6%. Раньше динамика всегда была положительной. В ЦОДД это связывают с повышением штрафов и изменением поведения водителей. Расширять парк камер в ближайшие годы не планируется – текущего числа, по мнению руководства, достаточно.

Рекомендуем
В первом квартале этого года смертность на МКАД упала на 86%, а внутри Садового кольца не зафиксировано ни одного ДТП с летальным исходом. В Центре организации дорожного движения такие результаты объясняют внедрением искусственного интеллекта.

Кизлык также рассказал, что камеры в столице нацелены на точечные нарушения. Сейчас комплексы выявляют 67 различных составов, но массового расширения этого списка не ожидается. В прошлом году добавили фиксацию вывоза строительного мусора и блокировки проезда, и в будущем планируется добавлять по одному-два новых пункта ежегодно после согласования с Госавтоинспекцией.

Самые частые нарушения в Москве – превышение скорости (50 процентов от всех), нарушение правил разметки и, неожиданно для ЦОДД, непристегнутый ремень и разговоры по телефону.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 21
30.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0