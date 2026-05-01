Вежливый жест на дороге может стоить вам денег и нервов

Юрист Славнов: моргание фарами на перекрестке может оставить без машины и денег

Улыбка и взмах рукой на дороге – больше не проявление вежливости, а инструмент мошенников. Сотрудники ГИБДД заметили тревожный тренд 2026-го: аферисты перестали хамить и начали любезно приглашать водителей в ловушку. Всё происходит на нерегулируемых перекрёстках, где обычная любезность оборачивается разбитым авто и проблемами со страховкой.

Сценарий простой и циничный. Жертва стоит на второстепенной, выжидая момент в потоке. Внезапно водитель с главной дороги притормаживает, моргает фарами и делает жест рукой – мол, проезжай. Как только обманутый выезжает на перекрёсток, «благодетель» давит на газ и врезается в бок. Это не случайность, а провокация.

Автоюрист Дмитрий Славнов настаивает: никогда не решайте вопрос на месте. «Требуйте вызова ДПС и фиксации следов торможения – это докажет, что второй участник ускорялся, а не тормозил», – подчеркнул он.

Ключевой инструмент мошенников – старые праворульки: Toyota, Nissan или Honda. Выбор не случаен. Запчасти на такие модели редкие и стоят дорого, хотя сами машины – дешёвый хлам. Удар по касательной может дать страховую выплату, которая в разы превышает реальную рыночную стоимость авто. Ни о каком техническом состоянии речи не идёт: важен лишь расчёт на нормо-часы и детали при оценке ущерба.

С точки зрения ПДД, виноватым признают того, кто выезжал со второстепенной. После столкновения подставной водитель мгновенно забывает про свои жесты и сигналы – инспекторы видят лишь банальное нарушение правил проезда. Умысел доказать без свидетелей и видеозаписей почти невозможно, тем более когда речь о деньгах от страховщиков.

Выбор старой японской иномарки для ДТП – это холодный расчёт, объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев. По его словам, старые машины с правым рулём специально подбирают, чтобы раздуть сумму выплаты через дорогие оригинальные запчасти.

Если вам уступают дорогу вопреки логике – это тревожный звоночек. Мошенники боятся лишь тех, кто двигается строго в правовом поле. Наличие видеорегистратора сводит их усилия на нет, уверяют эксперты. Как только камера в машине обнаружена, а водитель вызвал полицию для официальной фиксации, аферисты стараются уйти. Им проще найти менее бдительную цель.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв советует: «Не верьте жестам и сигналам фар, руководствуйтесь только правилами дорожного движения». Не признавайте вину на месте – ищите свидетелей и записи, требуйте замеров тормозного пути. Если «пострадавший» действительно ускорялся, следы на асфальте это подтвердят.