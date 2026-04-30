Аналитик Целиков: Россиянам нужны китайские седаны не дороже 1,5 млн рублей

Эксперт Целиков: 94% населения России ездит не на китайских автомобилях

По мнению руководителя агентства « Автостат» Сергея Целикова, у российских покупателей всё ещё есть возможность найти альтернативу новым машинам из КНР без обращения к официальным дилерам. Эксперт сделал это заявление в ходе вебинара «Чего ждать дальше от рынка автомобилей в 2026-м и как меньше от него зависеть», который организовала компания OK Review.

Речь идёт об автомобилях, попадающих в страну по каналам параллельного (он же альтернативный) импорта.

Сергей Целиков пояснил: на вторичном рынке приличные и относительно свежие экземпляры уже почти полностью разобраны. Однако подпитка сегмента подержанных машин продолжается – как раз за счёт параллельного ввоза. Причём россиян, по словам эксперта, нисколько не смущает, что такие «параллельные» авто, включая всемирно известные бренды, сейчас въезжают в РФ преимущественно из Китая и чаще всего там и произведены.

Кто берёт дорогие иномарки

Этим направлением занимаются как официальные дилерские центры, так и независимые продавцы. Правда, уточнил Целиков, работают они, в основном, с премиальными марками и моделями. Например, до последнего повышения утилизационного сбора условный BMW стоил 6 млн рублей – теперь он тянет уже на 7 млн. Покупателей в этом ценовом сегменте такие скачки цен особенно не пугают. Как не смущает их и то, что BMW собран в Китае.

Глава «Автостата» отметил: новый утильсбор ударил по дорогим автомобилям заметно слабее, чем по бюджетным. Когда машина пересекает границу, со всеми налогами и пошлинами недорогие модели дорожают вдвое, а премиальные – примерно в 1,6 раза. Отечественному потребителю, по словам эксперта, катастрофически не хватает доступных машин. Тех самых Рио, Соларисов, Логанов и Поло, которые до 2022 года занимали четверть всего рынка новых автомобилей в стране.

Куда пропали дешёвые седаны

Аналитик подчеркнул, что Lada Granta и Vesta в этой истории стоят особняком. А вот компактных седанов, способных добавить к общим продажам 200- 300 тысяч штук в год, больше нет. По его мнению, этим вопросом стоило бы озаботиться новым автомобильным холдингам вроде «АГР» и подобным им структурам. Задача, считает Целиков, – вывести на рынок недорогой китайский седан ценой не выше 1,5 млн рублей. Такая модель точно нашла бы своего покупателя.

Понесут ли вкладчики деньги в автосалоны?

У населения, добавил эксперт, сегодня просто не хватает средств на вечно дорожающие китайские новинки. Бытует мнение, что ситуация изменится, если люди начнут забирать сбережения с банковских депозитов. Но Целиков в этом сомневается. По разным данным, на вкладах сейчас лежит 60-65 трлн рублей. Однако более 90% вкладчиков хранят в банках не больше миллиона рублей – это совсем не те деньги, которые делают человека потенциальным покупателем нового авто.

При этом существует небольшая прослойка граждан с депозитами от 30 млн рублей и выше. Но и они, как выясняется, не слишком активные автопокупатели. У таких людей, как правило, уже есть машина, а то и не одна. Их волнует лишь вопрос, когда менять транспортное средство и на какую модель – Mercedes на Zeekr или BMW на LiXiang.

Кому нужен вторичный рынок

Сергей Целиков напомнил: 94% жителей России сегодня ездят не на китайских автомобилях. Они, по сути, и не рвутся за «китайцами», а альтернатив среди новых машин почти нет. Отсюда – внимание ко вторичному рынку и параллельному импорту, на который приходится 15%. При любом раскладе, уверен эксперт, это ведёт к торможению рынка. Реальная потребность россиян в новых автомобилях составляет 1,5-1,6 млн единиц в год – и это совпадает с оптимистичным прогнозом «Автостата» на 2026-й. Но люди по разным причинам откладывают покупку, хотя очевидно, что пора.

Апрель будет хороший. А что дальше?

Итоги апреля 2026-го пока не подведены, но Целиков почти уверен: объём продаж составит примерно 120 тысяч единиц. С одной важной оговоркой – если на результаты не повлияет запомнившаяся всем четырёхдневная непогода в столичном регионе.

Эксперт отметил: апрель в любом случае выдастся удачным. Если бы до конца года удавалось продавать те же 120 тысяч машин ежемесячно, то в 2026-м можно было бы выйти на показатель 1,4 млн новых авто. Но в реальности так не получится: май будет слабее апреля (100-110 тысяч единиц) – из-за обилия праздников. В июне стоит ждать около 115 тысяч, а во втором полугодии – по 110-120 тысяч каждый месяц. Главное, чтобы государство не удивило очередным повышением утильсбора или чем-то подобным.