VW ID.Unyx 08: красив, но сможет ли конкурировать с одноклассниками из Китая?
Два года назад компания Volkswagen анонсировала появление электромобильного семейства ID.Unyx, созданного специально для Китая совместным предприятием Volkswagen и JAC.
Дебют электрокара ID.Unyx 08 состоялся в марте, но его показали и на Пекинском автосалоне с 800-вольтовой системой и батареями CATL.
Это пятиметровый полностью электрический кроссовер с мощностью двигателя 230 кВт и заявленным запасом хода до 700 км на одной зарядке. Хотя в реальности эта цифра будет в районе 450–500 км, что тоже немало.
Кроссовер полноприводный, а заявленные данные по мощности и запасу хода ближе к китайским автомобилям, нежели к европейским.
Автомобиль быстрее конкурентов пополняет запас хода: за 20 минут с 10 до 80%, а за пять минут можно добрать 150 км пути.
Официально электромобиль создан только для Китая, но ничего не мешает привезти его в Россию по параллельному импорту.
