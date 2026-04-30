30 апреля
Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
30 апреля
В России упали продажи автомобилей популярной марки
30 апреля
Новый Freelander показали в Китае — первое видео
Какие еще штрафы за нарушения ПДД ждать россиянам в 2026 году?

Массовые штрафы за отсутствие ОСАГО и телефон за рулем введут осенью 2026 года

Сразу несколько серьезных изменений в правилах дорожного движения должно заработать этой осенью. Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по мобильнику и непристегнутый ремень начнут выписывать автоматически – камеры будут фиксировать нарушения и формировать постановления без участия инспектора. Подробности раскрыл автоюрист Лев Воропаев.

Цена «красивых» номеров — государство нашло решение

По словам эксперта, многие автомобилисты просто не успевают отслеживать все обновления нормативной базы. Он напомнил, что в 2026 году в стране появилось порядка 60 новых дорожных знаков, табличек или поправок к уже существующим. А с 1 января перестали продлевать срок действия водительских прав – эта мера теперь отменена.

Те, кто продолжает ездить с просроченным удостоверением, рискуют нарваться на штраф уже сейчас. Но главные сюрпризы впереди. Уже осенью планируют запустить автоматическую фиксацию машин без ОСАГО: камеры будут сверять госномер с базой и при отсутствии полиса выписывать штраф.

Тройная емкость и быстрая зарядка — когда на электрокарах появятся эти батареи?

Воропаев отметил, что регионы (за исключением Москвы) активно внедряют камеры, способные распознавать, пристегнут ли водитель и не болтает ли он по телефону в процессе движения. Пока система тестируется в некоторых субъектах, но до конца 2026 года она должна заработать по всей стране. В ряде регионов уже испытывают камеры для мотоциклистов – ловят тех, кто катается без шлема. По завершении тестов нарушителей начнут штрафовать в автоматическом режиме.

Что касается электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности, то массовая автоматическая фиксация нарушений пока внедрена только в столице. В остальных регионах систему только собираются разворачивать, но, по всей видимости, ждать осталось недолго.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
30.04.2026 
Фото:Depositphotos
