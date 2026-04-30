МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
30 апреля
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
«Автосервисы» теперь доступны не только в...
Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
30 апреля
Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
Тренды‑2026: на авто с семьей вместо самолета и...
В России упали продажи автомобилей популярной марки
30 апреля
В России упали продажи автомобилей популярной марки
«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» в РФ...

BMW iX3 для Китая: запас хода более 900 км и удлиненная колесная база

Обновленный кроссовер BMW iX3 в стиле Neue Klasse показали в Пекине

На Пекинском автосалоне 2026 года компания BMW представила версии седана i3 и кроссовера iX3, созданные на платформе Neue Klasse специально для китайского рынка.

Рекомендуем
Обновленный Jetour T1 похорошел, но потерял стильную «фишку» в салоне

Отличием локального iX3 от европейского стала колесная база: расстояние между осями составляет 3005 мм, что на 108 мм больше по сравнению с глобальной версией. Производитель обещает запас хода более 900 километров. Столь значительная разница с европейской версией (805 км) объясняется спецификой локального китайского цикла измерений.

Мощность силовой установки BMW iX3 для КНР составляет 345 кВт. Автомобиль многие рассматривают как потенциального кандидата для поставок в Россию по параллельному импорту. Окончательная стоимость кроссовера в РФ станет известна, когда заработает серийный импорт.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Несмотря на то, что кроссовер неминуемо попадает под повышенный утилизационный сбор из-за превышения порога в 160 л.с., эксперты отмечают: в случае с BMW это вряд ли отпугнет покупателей – такие машины будут приобретать штучно в любом случае.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото: Александр Виноградов
Количество просмотров 5
30.04.2026 
Фото: Александр Виноградов
Поделиться:
Оцените материал:
0