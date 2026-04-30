BMW iX3 для Китая: запас хода более 900 км и удлиненная колесная база
На Пекинском автосалоне 2026 года компания BMW представила версии седана i3 и кроссовера iX3, созданные на платформе Neue Klasse специально для китайского рынка.
Отличием локального iX3 от европейского стала колесная база: расстояние между осями составляет 3005 мм, что на 108 мм больше по сравнению с глобальной версией. Производитель обещает запас хода более 900 километров. Столь значительная разница с европейской версией (805 км) объясняется спецификой локального китайского цикла измерений.
Мощность силовой установки BMW iX3 для КНР составляет 345 кВт. Автомобиль многие рассматривают как потенциального кандидата для поставок в Россию по параллельному импорту. Окончательная стоимость кроссовера в РФ станет известна, когда заработает серийный импорт.
Несмотря на то, что кроссовер неминуемо попадает под повышенный утилизационный сбор из-за превышения порога в 160 л.с., эксперты отмечают: в случае с BMW это вряд ли отпугнет покупателей – такие машины будут приобретать штучно в любом случае.
