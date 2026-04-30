Новый леворульный кроссовер Toyota стоит сейчас дешевле Belgee и Tenet

В России в продаже появились кроссоверы Toyota Raize по цене от 1,94 млн рублей

На российский рынок начали завозить новую Toyota Raize – компактный кроссовер, который по стоимости заметно выбивается из ряда местных конкурентов.

Его привозят из ОАЭ и Японии, а минимальная цена стартует от 1 940 000 рублей. Для сравнения, Tenet T4 с обычной колёсной базой обойдётся минимум в 2 089 000 рублей, Belgee X50+ – от 2 319 990 рублей, а новинку Jeland (по сути, клон Jaecoo J6 с петербургской сборки) оценили в 2 290 000 рублей.

Дешевле всего пригнать Raize «под ключ» предлагают в Чебоксарах – за 1 940 000 рублей. Речь идёт о леворульном кроссовере из Индонезии в комплектации Z с тканевым салоном. В оснащении здесь мультимедиа на 9-дюймовом экране, кондиционер, бортовой компьютер, передние и задние электростеклоподъёмники, частично мультируль, а также 17-дюймовые литые диски с датчиками давления в шинах.

Если нужен почти такой же авто, но с доставкой в Москву, Подмосковье или Волгоград, готовьте минимум 1 980 000 рублей. Самые дорогие предложения по этой версии доходят до 2 350 000 рублей – именно столько просит один из продавцов в Казани. Все эти машины комплектуются 87-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,2 литра и работают в паре с вариатором. Более мощные версии Raize, с 98-сильным турбомотором объёмом 1,0 литра и вариатором D-CVT от Daihatsu, в некоторых случаях выделяются двухцветной окраской кузова.

В Новосибирске такую модификацию прямо из наличия продают за 2 150 000 рублей, а минимальный бюджет для заказа в Москве – 2 250 000 рублей. В Екатеринбурге машину с тем же двигателем можно найти за 2 300 000, в Петрозаводске – за 2 405 000, а самый дорогой вариант на сегодня предлагают под заказ в Санкт-Петербурге за 2 415 000 рублей.

Во всех перечисленных случаях речь про топовую комплектацию G: она включает мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кожаную отделку руля (с частичной мультифункцией), кондиционер, полноразмерную «запаску» и прочие опции. Правда, климат-контроля и бесключевого доступа с запуском от кнопки у Raize не предусмотрено в принципе.

Отдельная история – праворульные Toyota Raize, привезённые прямиком из Японии. Заказы на них принимают главным образом во Владивостоке и Хабаровске. На классифайдах встречаются экземпляры с 87-сильным мотором по 2 000 000 рублей, а за самые дорогие версии (с 98-сильным двигателем) уже просят от 2 800 000 рублей.