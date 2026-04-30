Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти марки изменили цены на свои машины в апреле
30 апреля
Эти марки изменили цены на свои машины в апреле
«Автостат»: в апреле 2026 года у 10 брендов...
Chevrolet Trax
30 апреля
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Chevrolet: называем цены
В РФ начались продажи кроссоверов Chevrolet...
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
30 апреля
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
Лицензионная китайская копия грузовика Isuzu...

Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия

Тренды‑2026: на авто с семьей вместо самолета и апартаменты вместо отеля

Россияне пересматривают привычную логистику майских праздников.

Рекомендуем
Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине

Почта Mail и сервис «Островок» провели исследование и выяснили: 63% опрошенных отправятся в дорогу на личном авто, тогда как на самолеты приходится лишь пятая часть поездок. Каждый второй путешествует с родственниками, а 17% – с друзьями.

В топе направлений – Новосибирск, Краснодар и Сочи. При этом спрос на аренду автодомов с начала года вырос на 16% (данные МегаФона), особенно в марте. Чаще всего условия проката изучают по воскресеньям, а лидируют по интересу Москва, Петербург и Самара.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Отличная новость для тех, кто любит путешествовать на авто

Ночь в отеле на праздничные даты обойдется, в среднем, в 6500 рублей – на 5% дороже, чем в прошлом году. Путешественники все чаще выбирают апартаменты (30% брони), а отели без звезд берут 24% гостей.

Любопытно, что планирование поездок постепенно переходит к нейросетям: 26% опрошенных готовы доверить ИИ подбор локаций, 15% – советы по еде и достопримечательностям, а 13% – контроль бюджета. Электронные билеты хранят в телефоне 36% россиян, еще 22% – прямо в почте.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 29
30.04.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0