Семейный кроссовер на замену Kia Sorento — подробности

«За рулем» показал гибридный кроссовер Soueast S08 на автосалоне Auto China 2026

В Пекине Soueast представил семиместный гибридный кроссовер 08 с акцентом на семейный комфорт.

Внешне новинка отдаленно схожа с Kia Sorento, отметил посетивший стенд бренда эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Перспективы Soueast S08 в России пока туманны, но отметим, что две младшие модели, «шестерку» и «семерку», уже производит калининградский «Автотор». Поэтому стоит приглядеться к S08 внимательнее, тем более что машина-то действительно интересная.

Это довольно крупный семиместный кроссовер, действительно почти идентичный по габаритам Kia: длина 4810 мм, ширина 1930 мм, высота 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Под капотом – 1.5 турбо на 144 л.с., работающий в связке с электромотором, и совокупно они дают около 350 л.с. и 530 Нм – динамика, определенно, будет на высоте.

Да и дальнобойность неплоха: запас хода в гибридном режиме достигает 800 км, а на чистом электричестве можно преодолеть до 100 км, уточняют «Китайские автомобили». Как думаете, заменит у нас Sorento?