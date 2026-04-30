В России упали продажи автомобилей популярной марки

«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» в РФ снизились на 25,6%

За первые три месяца 2026-го российские дилеры продали всего 2 721 новый автомобиль «Москвич». Эксперты агентства «Автостат», опираясь на данные АО «ППК», подсчитали, что это на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной « двигатель» продаж – по-прежнему кроссовер « Москвич 3». На него пришлось почти 80% от общего объёма, или 2 165 машин. Вторым по популярности стал лифтбек « Москвич 6» – 194 штуки (7%), за ним идёт « Москвич 5» с результатом 112 экземпляров (4%).

Оставшиеся 9% рынка поделили между собой остальные модели. Сюда вошли « Москвич 8» (87 шт.), электрический «Москвич 3е» (33 шт.) и новинки М-линейки: кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90», которых продали 76 и 54 штуки соответственно.

Интересная деталь: корпоративные клиенты сыграли заметную роль в статистике. Чуть менее трети (32,8%) всех проданных «Москвичей» оформили на юридические лица. Оставшиеся 67,2% ушли в руки частных покупателей.