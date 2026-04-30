Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности

Лицензионная китайская копия грузовика Isuzu будет продаваться в РФ как Russier

Грузовик Russier получил российское Одобрение типа шасси – под этим названием скрывается китайский CLW 5, то есть лицензионная копия грузовика Isuzu.

Рекомендуем В РФ наладят производство добротного коммерческого транспорта известной марки

Коммерческие модели этой японской марки считаются надежными и широко используются по всему миру. Будет ли та же слава у китайского клона нашей сборки – пока вопрос.

Изготовителем оного числится ООО «Трак-Прайс.Ру» – российский дистрибьютор CLW (Chengli Group), прежде ввозивший в РФ «китайские Исузу» в сборе, отмечает источник. А сборочной площадкой выбран «Завод автомобильного оборудования» в Белоусово Калужской области.

Указана в документах и вторая сборочная площадка: ООО «Автомобильность» в Санкт-Петербурге. На обоих заводах предполагается собирать две основные модификации.

Первая – шасси 4х2 с разрешенной максимальной массой от 8500 до 11995 кг и 4-цилиндровым дизелем 4HK1 производства Quingling на 200 л.с. Вторая – точно такое же шасси, но 4х4 и с модификацией того же двигателя на 188 л.с. Очевидно, Russier метит в нишу, которую ныне занимают КАМАЗ Компас и часть газовского семейства Валдай.