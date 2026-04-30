Эти марки изменили цены на свои машины в апреле
Эксперты агентства «Автостат» подвели итоги апрельского мониторинга сайта «Цена Авто». Выяснилось, что за месяц цены на новые машины скорректировали сразу 10 официально представленных на российском рынке марок.
В первой половине месяца, с 1 по 15 апреля, изменения затронули восемь брендов. Семь из них пошли вверх – это Москвич, GAC, Haval, Hongqi, Sollers, Tank и Tenet. Исключением стала лишь Lada, которая, наоборот, снизила цены.
Во второй половине апреля, с 16 по 30-е, динамика оказалась скромнее. Цены изменились только у двух марок.
К примеру, модель Avior G10 в базовой версии прибавила 100 тысяч рублей (+2,9%), а Avior V90 подорожал сразу на 250-270 тысяч (+5,3-5,6%). Кроссовер Omoda C5 нового поколения в переднеприводных комплектациях Drive и Style тоже не остался в стороне – плюс 50 тысяч рублей (+2% и +1,9% соответственно).
Данные отражают рекомендованные розничные цены без учёта акций, спецпредложений и дополнительных опций.
