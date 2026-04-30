Эти марки изменили цены на свои машины в апреле
30 апреля
Эти марки изменили цены на свои машины в апреле
Эти марки изменили цены на свои машины в апреле

«Автостат»: в апреле 2026 года у 10 брендов изменились цены на новые автомобили

Эксперты агентства «Автостат» подвели итоги апрельского мониторинга сайта «Цена Авто». Выяснилось, что за месяц цены на новые машины скорректировали сразу 10 официально представленных на российском рынке марок.

В первой половине месяца, с 1 по 15 апреля, изменения затронули восемь брендов. Семь из них пошли вверх – это Москвич, GAC, Haval, Hongqi, Sollers, Tank и Tenet. Исключением стала лишь Lada, которая, наоборот, снизила цены.

Во второй половине апреля, с 16 по 30-е, динамика оказалась скромнее. Цены изменились только у двух марок.

К примеру, модель Avior G10 в базовой версии прибавила 100 тысяч рублей (+2,9%), а Avior V90 подорожал сразу на 250-270 тысяч (+5,3-5,6%). Кроссовер Omoda C5 нового поколения в переднеприводных комплектациях Drive и Style тоже не остался в стороне – плюс 50 тысяч рублей (+2% и +1,9% соответственно).

Данные отражают рекомендованные розничные цены без учёта акций, спецпредложений и дополнительных опций.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
30.04.2026 
