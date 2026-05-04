Живучий кузов, огромный багажник, отличное шасси — кросс-универсал за 1,7 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать кросс-универсал Skoda Octavia Scout с пробегом

Сегодня новый кросс-универсал Lada Iskra SW Cross стоит 1,7-1,8 миллиона рублей – а что можно взять за эти деньги на рынке авто с пробегом?

Тем, кому нужен именно кросс-универсал или кросс-хэтч, эксперт «За рулем» Александр Виноградов предложил три разных подхода к покупке: три модели разного возраста, но по схожей цене. Получился своего рода рейтинг, и на почетном третьем месте оказался Skoda Octavia Scout – машина около 2014 года выпуска легко уложится в означенный бюджет. Один из козырей – вместительный багажник на 588/1718 литров.

Но не единственный: ЛКП долго сохраняет лоск, а сколы до металла не поддаются коррозии. Интерьер – прекрасен даже спустя много лет: тут отличные материалы и такая же эргономика. А что по агрегатам?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Мотор и коробка здесь без вариантов – бензиновый турбодвигатель 1.8 л мощностью 180 л.с. в паре с роботом. Двигатель, в целом, неплох по ресурсу, но мелкие пакости ему не чужды. Первым делом проверьте его на предмет течи антифриза – особенно корпус термостата. Цепь ГРМ редко выхаживает 200 тысяч км, и на этом же пробеге могут потребовать замены фазорегуляторы. Стоит сделать диагностику регулируемого маслонасоса: обычно проблема в забитой сетке маслоприемника или западающем редукционном клапане.

Работает мотор с 6-ступенчатым роботом DSG DQ250. Эта коробка передач надежна и давно избавилась от детских болячек. Пакет сцеплений, работающих в масле, редко требует внимания. Первым, после 200 тысяч км, может дать о себе знать двухмассовый маховик. Чтобы продлить жизнь сцеплениям, стоит менять рабочую жидкость в коробке каждые 50-60 тысяч км. Не забывайте про масло в межосевой муфте Haldex: по регламенту оно «вечное», но на деле его нужно обновлять каждые 60 тысяч км, заодно промывая сетку-фильтр.

Иннокентий Кишкурно
04.05.2026 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+15