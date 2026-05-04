Живучий кузов, огромный багажник, отличное шасси — кросс-универсал за 1,7 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать кросс-универсал Skoda Octavia Scout с пробегом

Сегодня новый кросс-универсал Lada Iskra SW Cross стоит 1,7-1,8 миллиона рублей – а что можно взять за эти деньги на рынке авто с пробегом?

Тем, кому нужен именно кросс-универсал или кросс-хэтч, эксперт «За рулем» Александр Виноградов предложил три разных подхода к покупке: три модели разного возраста, но по схожей цене. Получился своего рода рейтинг, и на почетном третьем месте оказался Skoda Octavia Scout – машина около 2014 года выпуска легко уложится в означенный бюджет. Один из козырей – вместительный багажник на 588/1718 литров.

Но не единственный: ЛКП долго сохраняет лоск, а сколы до металла не поддаются коррозии. Интерьер – прекрасен даже спустя много лет: тут отличные материалы и такая же эргономика. А что по агрегатам?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Мотор и коробка здесь без вариантов – бензиновый турбодвигатель 1.8 л мощностью 180 л.с. в паре с роботом. Двигатель, в целом, неплох по ресурсу, но мелкие пакости ему не чужды. Первым делом проверьте его на предмет течи антифриза – особенно корпус термостата. Цепь ГРМ редко выхаживает 200 тысяч км, и на этом же пробеге могут потребовать замены фазорегуляторы. Стоит сделать диагностику регулируемого маслонасоса: обычно проблема в забитой сетке маслоприемника или западающем редукционном клапане.

Работает мотор с 6-ступенчатым роботом DSG DQ250. Эта коробка передач надежна и давно избавилась от детских болячек. Пакет сцеплений, работающих в масле, редко требует внимания. Первым, после 200 тысяч км, может дать о себе знать двухмассовый маховик. Чтобы продлить жизнь сцеплениям, стоит менять рабочую жидкость в коробке каждые 50-60 тысяч км. Не забывайте про масло в межосевой муфте Haldex: по регламенту оно «вечное», но на деле его нужно обновлять каждые 60 тысяч км, заодно промывая сетку-фильтр.

