Чем могут быть опасны залежавшиеся автозапчасти? Мнение экспертов

Использование старого моторного масла и дешевых фильтров грозит дорогим ремонтом

Экономия на техническом обслуживании автомобиля – палка о двух концах. С одной стороны, частая замена масла, особенно синтетического, бьет по карману. С другой – попытки срезать угол чреваты серьезными последствиями для мотора. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков пояснил, что можно, а чего делать категорически не стоит.

Многие водители держат в гараже канистры с маслом, купленным несколько лет назад, или покупают дешевые аналоги масляных фильтров. Такой подход требует понимания специфики современных двигателей. По словам Сумарокова, ключевых условий для использования «залежалого» масла всего два – целостность упаковки и внешний вид состава. Если канистра запечатана, а условия хранения соблюдены, продукт спокойно проживет 4-5 лет с даты выпуска. Правда, перед заливкой его лучше перелить в прозрачную тару: осадок, расслоение или посторонние включения – стоп-сигнал.

Средний срок хранения смазки – около 5 лет, независимо от типа тары, утверждает эксперт Евгений Липовицкий. Причем чем больше в жидкости синтетических компонентов, тем дольше она сохраняет свои свойства. Однако здесь есть и обратная сторона медали. Под видом «старых европейских запасов» легко нарваться на контрафакт – поэтому стоит внимательно изучать канистру, этикетку и штрихкоды.

Не менее важный вопрос – выбор масляного фильтра. Технический специалист бренда Marshall Алексей Абрамов предупреждает: слишком низкая цена должна насторожить. Расходники для ТО выпускают сотни компаний по всему миру, и их стоимость чаще определяется не сложностью, а массовостью. Кстати, неплохо можно сэкономить, если знать, кто именно поставляет детали на конвейер конкретного автопроизводителя. Плюс стоит изучить списки совместимых запчастей – номенклатура у разных моделей нередко совпадает.

В итоге первоначальная выгода от покупки дешевого фильтра или масла может вылиться в дорогостоящий ремонт. Если элемент не справляется с очисткой, абразивные частицы повреждают компоненты двигателя. Это ведет к более частым поломкам, росту трат на обслуживание и сокращению ресурса мотора.