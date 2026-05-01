Прототип нового Hyundai замечен на тестах: он сохранил стиль Lamborghini

Hyundai Ioniq Venus с гибридной версией EREV замечен на дорожных испытаниях

Новый прототип Ioniq Venus заметили на дорожных тестах, хоть машина и была тщательно укрыта камуфляжем. Но даже слои ткани не смогли спрятать самую яркую черту новинки: её спортивный силуэт, который напоминает Lamborghini. У Venus такая же сильно вытянутая передняя часть с угловатым бампером и огромным лобовым стеклом. Правда, на этом сходство с итальянскими суперкарами заканчивается – в остальном дизайн у корейской модели полностью уникальный.

Серийная версия, по слухам, будет отличаться от прототипа в деталях. К тому же сразу несколько инсайдеров утверждают, что Venus станет первой моделью Ioniq с гибридной установкой EREV. Эта догадка подтверждается старым обещанием руководства Hyundai: компания планировала адаптировать свои машины под запросы китайского рынка. Напомним, что Venus и Earth как раз разрабатывали для КНР.

Ранее стало известно, что корейцы хотят выпустить целую линейку, где каждая модель будет носить имя планеты. Venus откроет эту серию именно в Китае. Главная идея – сделать автомобиль максимально дружелюбным к водителю: от интерфейсов до салонного комфорта. Например, оба концепта уже получили цифрового ассистента Lumi, который создаёт игривую эмоциональную связь с машиной и окружающим миром.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 231
01.05.2026 
