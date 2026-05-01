2,22 литра на 100 км: Geely научила свои машины буквально «нюхать» бензин

Geely представила гибрид i-HEV с КПД двигателя 48,4% и расходом 2,22 л/100 км

Китайский автоконцерн Geely официально презентовал силовую установку i-HEV нового поколения. В ближайшем будущем этот агрегат должен появиться под капотами моделей Monjaro и Preface – правда, пока лишь на домашнем рынке. Доберется ли новинка до России, производитель не уточняет.

В основе системы лежит двигатель внутреннего сгорания, тепловой КПД которого составляет 48,4%. По сути, именно столько энергии от сгоревшего топлива переходит в полезную работу. И это лучший показатель среди всех серийных моторов на планете. Кроме того, за распределение энергии в гибриде отвечает искусственный интеллект, что заметно повышает общую эффективность.

Сборка включает в себя электродвигатель мощностью 313 лошадиных сил. Заявлено, что разгон с 0 до 30 км/ч занимает всего 1,84 секунды – правда, на какой именно машине проводились замеры, в компании не уточнили. В целом гибрид хвалят за быстрый отклик на низких скоростях и отличную рекуперацию. Средний расход топлива в смешанном цикле, как утверждается, составляет всего 2,22 литра на 100 километров. Эти данные прошли независимую проверку, и систему уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Серийное производство автомобилей с новым гибридом Geely планирует запустить в течение 2026 года. Интересно, что платформа позволяет использовать как 1,5-литровые, так и двухлитровые ДВС.