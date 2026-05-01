Nissan официально возвращает на рынок знаменитый внедорожник Xterra: подробности

Nissan опубликовал официальный тизер Xterra 2028 года: он будет собираться в США

Японский автопроизводитель официально объявил о скором старте выпуска нового внедорожника Nissan Xterra 2028 модельного года. Вместе с анонсом компания опубликовала тизер, который даёт первое представление о внешности модели. Как следует из изображения, это будет полностью новая машина – от предшественника останется разве что название.

Согласно официальному пресс-релизу, Xterra, как и ряд других перспективных моделей, разрабатывается с применением искусственного интеллекта. Правда, насколько именно ИИ был задействован в процессе, пока не уточняется. Судя по единственному снимку, внедорожник получит агрессивный облик: рельефный капот с двумя широкими выемками по краям и тонкий светодиодный вырез под его кромкой. Основная оптика размещена в блоках правильной формы на переднем бампере, а радиаторная решётка, видимо, смещена ниже – на тизере её не видно.

Новый Nissan Xterra будет собираться на заводе компании в США. Продажи на американском рынке стартуют в 2028 году. В Nissan подтвердили: базовым станет бензиновый двигатель V6. Этот же мотор ляжет в основу гибридных модификаций внедорожника. Конкретные характеристики силовых агрегатов пока держатся в секрете.

Напомним, ранее японский бренд объявил о реорганизации модельного ряда – все автомобили поделят на четыре категории. Xterra и новый Skyline для японского рынка войдут в семейство Heartbeat. Кроссоверы X-Trail, Juke и Qashqai отнесли к категории Core. А вот о том, какие модели появятся в линейках Partner и Growth, пока почти ничего неизвестно.

Кроме того, в Nissan заявили, что продолжат внедрять технологии на базе ИИ для повышения уровня автономного вождения. Первым автомобилем, который получит такие системы, станет новый минивэн Elgrand.