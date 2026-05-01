В Москве состоится интересная автовыставка: как попасть на нее бесплатно?

Подписчики издания «За рулем» смогут бесплатно посетить выставку СТО Expo

В этом году издание «За рулем» выступило в роли официального партнера масштабной столичной выставки, посвященной автозапчастям и послепродажному обслуживанию. Речь идет о мероприятии #CTOExpo.

Для постоянных читателей и подписчиков журнала организаторы предусмотрели приятный сюрприз – возможность попасть на выставку абсолютно бесплатно. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться по специальной ссылке.

Посетители стенда издания смогут заглянуть в работу Открытой Студии ЗР, а также лично познакомиться с главредом «За рулем» Максимом Кадаковым. Кроме того, будет шанс пообщаться с другими известными авторами и экспертами в области автомобилей.

Кстати, в рамках деловой программы запланирована церемония награждения #ГранПриЗР. Приятным бонусом станет розыгрыш автомобиля Lada Iskra – его вручат одному из подписчиков.

Сама выставка соберет более 337 экспонентов со всех уголков мира. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая в «Крокус Экспо» в Москве.