В Москве состоится интересная автовыставка: как попасть на нее бесплатно?
В этом году издание «За рулем» выступило в роли официального партнера масштабной столичной выставки, посвященной автозапчастям и послепродажному обслуживанию. Речь идет о мероприятии #CTOExpo.
Для постоянных читателей и подписчиков журнала организаторы предусмотрели приятный сюрприз – возможность попасть на выставку абсолютно бесплатно. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться по специальной ссылке.
Посетители стенда издания смогут заглянуть в работу Открытой Студии ЗР, а также лично познакомиться с главредом «За рулем» Максимом Кадаковым. Кроме того, будет шанс пообщаться с другими известными авторами и экспертами в области автомобилей.
Кстати, в рамках деловой программы запланирована церемония награждения #ГранПриЗР. Приятным бонусом станет розыгрыш автомобиля Lada Iskra – его вручат одному из подписчиков.
Сама выставка соберет более 337 экспонентов со всех уголков мира. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая в «Крокус Экспо» в Москве.
