В России появилась новая отечественная марка с богато оснащенными автомобилями

«АГР» и Defetoo запускают в России новый премиальный автомобильный бренд ESTEO

В рамках масштабного партнёрства холдинг «АГР» и компания Defetoo выводят на наш рынок четвёртый по счёту совместный проект – автомобильный бренд ESTEO. Заявлено, что новинка займёт премиальную нишу и станет важным элементом общей продуктовой линейки, призванной закрыть потребности в самых разных сегментах.

Новая марка не будет зациклена на чём-то одном. С одной стороны, ESTEO предлагает модели на новых источниках энергии (NEV) – с современными платформами и продвинутой электроникой. С другой – в гамме появятся авто с традиционными ДВС, где упор сделают на инженерную продуманность, яркий дизайн и качество исполнения.

Причём саму философию бренда выстраивают вокруг идеи технологичного автомобиля как естественного пространства для жизни. ESTEO нацелен на то, чтобы передовые решения давали водителю уверенность и повседневное удобство.

Собирать новинки планируют на собственных мощностях «АГР». На деле это ещё один шаг к укреплению локальной производственной базы и расширению технологического присутствия партнёров в России.

На данный момент неизвестно, какой именно автомобиль станет первенцем новой марки. Рынок замер в ожидании – слишком многое будет зависеть от того, как ESTEO реализует заявленную концепцию на практике.