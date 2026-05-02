Сколько стоит Skoda Kodiaq в России после повышения утильсбора? Актуальные цены

Skoda Kodiaq второго поколения предлагается в РФ с ценами от 5,15 млн рублей

В Россию через параллельный импорт продолжают завозить Skoda Kodiaq второго поколения. Машины поставляют из Казахстана и ОАЭ, и они заметно современнее предшественников, но и стоят заметно дороже. На одном из классифайдов цены стартуют от 5 148 000 рублей.

За такую сумму в Казани предлагают кроссовер из Эмиратов «под ключ» с полным пакетом документов. Продавец не раскрыл комплектацию, но снимки выдают тканевый салон, цифровую приборку, большой тачскрин мультимедиа, двухзонный климат, мультируль с перфорацией, камеру заднего вида и электрорегулировку кресла водителя с памятью. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 150 сил, работающий в паре с семиступенчатым роботом DSG и передним приводом.

В Оренбурге продают переднеприводный Kodiaq в версии Selection Plus за 5 500 000 рублей. Продавец уточняет: в цену уже заложен коммерческий утильсбор – 2 210 000 рублей. У автомобиля черно-коричневая кожа, электрорегулировки обоих передних кресел, аудиосистема Canton, камера кругового обзора, подогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей HUD и прочие опции. Двигатель здесь уже другой – 2,0-литровый турбо на 190 л. с. в связке с тем же DSG, но с полным приводом.

Стоимость аналогичного кроссовера чешской сборки в Москве и Санкт-Петербурге стартует от 5 800 000 рублей. Машины с тем же 190-сильным мотором и полным приводом есть в наличии в Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Екатеринбурге, Набережных Челнах и других городах. Ценник в большинстве случаев переваливает за 6 000 000 рублей.

Интересно, что у соседей, откуда в основном и везут свежие Kodiaq, цены куда приятнее. Согласно официальному прайсу, базовая версия с тем же 190-сильным мотором и полным приводом там стоит 16 791 600 тенге – это около 2,74 млн рублей. Топовая комплектация выйдет в 20 990 000 тенге, или в 3,4 млн рублей по текущему курсу.