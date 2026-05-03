Посмотри в зеркало — и машина сама перестроится: GM патентует необычную систему

GM запатентовал технологию смены полосы движения по направлению взгляда водителя

General Motors закрепил за собой патент на любопытную разработку – она может дополнить фирменный комплекс Super Cruiser. Смысл идеи в том, что автомобиль самостоятельно меняет полосу, ориентируясь на то, куда смотрит водитель. На деле всё, правда, куда сложнее, чем звучит.

Система запускается с камеры, которая следит за вниманием человека за рулём. Бортовой компьютер фиксирует направление взгляда и передаёт эти данные на модуль управления. Если камера улавливает определённую последовательность перемещения взгляда между некими целевыми зонами (что конкретно имеется в виду, в патенте не уточняется), Super Cruiser сам переводит авто на соседнюю полосу. Но не мгновенно – перед этим электроника выполняет ряд шагов для безопасности.

Чтобы избежать хаотичных и ложных перестроений, машина сработает только при строго заданной комбинации действий, поясняется в патенте GM. Например, водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида в течение какого-то конкретного промежутка времени (сколько именно – не сообщается).

О сроках внедрения или даже о планах по реализации технологии в General Motors пока молчат. Главный вопрос: как система отличит случайный взгляд в зеркало от осознанного намерения перестроиться? Ведь водитель может выполнить нужную последовательность действий чисто рефлекторно. К тому же патент – это ещё не гарантия появления функции на серийных машинах, её могут и не запустить в производство.