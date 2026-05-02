Полный привод и высокий клиренс – свежий японский универсал дешевле 2 миллионов

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Subaru XV с пробегом

Кросс-универсалы являются отличным выбором для российских дорожных условий.

Новый японский кроссовер с гарантией: хорош всем, кроме...

Если говорить о новых экземплярах в пределах 2 миллионов рублей, Lad Iskra в кросс-исполнении стоит от 1,7 млн рублей. А если обратить внимание на вторичный рынок, здесь все намного интереснее. Можно найти относительно свежий и беспроблемный автомобиль проверенной марки, даже на полном приводе.

Эксперт Александр Виноградов проанализировал российскую вторичку и отобрал несколько достойных вариантов. Один из них – Subaru XV.

Subaru XV
Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 1,7 миллиона рублей можно найти Subaru XV первого поколения 2016-2017 года. Практически со стопроцентной вероятностью это будет полноприводник с двухлитровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и вариатором. Оппозитный мотор FB20B зарекомендовал себя надежным, но кое-какие особенности у него есть. Например, масложор с первых километров. С этим нужно просто смириться.

Кроме того, нельзя экономить на масле, чтобы не «прикончить» чувствительные фазорегуляторы. Следите за состоянием пакетов радиаторов – оппозитник склонен к перегреву. Возможны плавающие обороты холостого хода из-за глюков электронного дросселя.

Интерьер Subaru XV
Вариатор Lineatronic с индексом TR850 надежен только при строгом соблюдении регламента. Менять жидкость нужно каждые 60 тысяч км, для полной замены требуется 12 литров. Из-за грязного масла страдают соленоиды блока управления и подшипник ведущего вала. В самых запущенных случаях появляются задиры на конусах – это путь к очень дорогому ремонту.

Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 53572
02.05.2026 
