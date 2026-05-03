Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Надежные агрегаты и богатое оснащение – отличный вариант дешевле 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы Volvo V40 Cross Country с пробегом

Кросс-универсалы являются отличным выбором для наших суровых дорожных условий.

Это не самый популярный тип автомобилей, в отличие от кроссоверов, поэтому выбор не столь обширен. Среди новых доступных вариантов на ум приходят отечественные кросс-версии Granta , Vesta и Iskra .

Однако вторичный рынок радует более богатым выбором за те же деньги. Эксперт Александр Виноградов проанализировал российскую вторичку и отобрал несколько достойных вариантов. Один из них – Volvo V40 Cross Country.

Volvo V40 Cross Country

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Неожиданно лучший вариант – единственный представитель премиума в нашем трио. При этом он же и самый свежий: речь идет о машинах 2015-2016 года выпуска. По габаритам и сути Volvo V40 Cross Country ближе всего к Lada Iskra.

Бензиновый мотор B4154T4 мощностью 152 л.с. у нас не сильно распространен, но бояться его не стоит. Турбомотор получился надежным, без явных слабых мест. Цепь газораспределения здесь живет долго.

Чаще попадаются дизельные версии — с двухлитровым двигателем D2 (120 л.с.). У этого агрегата обязательно нужно осмотреть все патрубки, особенно трубку, идущую к турбокомпрессору.

Интерьер Volvo V40 Cross Country
Интерьер Volvo V40 Cross Country

Вариатор требует регулярного обслуживания. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км. Следите за системой охлаждения: теплообменник быстро забивается. Из-за этого страдают уплотнительные кольца и падает давление. В результате горят фрикционы, особенно в пакете С2.

  • Еще два достойных кросс-универсала ждут в нашем новом материале.

Лежнин Роман
Фото:Volvo
03.05.2026 
Отзывы о Volvo V40 Cross Country

