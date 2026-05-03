В России появилась премиальная марка Esteo

В России появилась новая премиальная марка Esteo, автомобили которой будут собирать в нашей стране. Реализуют проект компании АГР и Defetoo. Под маркой Esteo на российские дороги выкатятся престижные модели на базе разработок китайского концерна. Обещают электромобили и гибриды, а также автомобили только с ДВС. К сборке приступят в этом году.

Наша страна окончательно пересаживается на кроссоверы и внедорожники. В первом квартале доля такого транспорта увеличилась до исторических 75%. Об этом в своем канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 265 тыс. проданных в стране новых легковых автомобилей почти 200 тыс. относятся к классу SUV .

В майские праздники сотрудники ГАИ проводят проверки на дорогах страны. Особое внимание уделяют поиску нетрезвых водителей. Помимо столичного региона охоту на нетрезвых автомобилистов объявили в Тамбовской, Костромской, Курганской, Кировской, Ульяновской, Мурманской, Курской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Башкортостан.

На автосалоне в Пекине журналист «За рулем» Кирилл Милешкин обнаружил несколько новых тенденций. Популярным объектом для подражания стал Land Cruiser Prado , китайцы активно разрабатывают универсалы, похожие на Porsche , происходит отказ от выдвижных дверных ручек, а в салонах машин появляется больше физических кнопок.

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем», знакомит зрителей с майским номером журнала. А новейший кроссовер Jaecoo J6 стал верным помощников нашей ведущей во время съемок «Разборки недели».

Первый в мае выпуск программы подготовлен в партнерстве с брендом MZD , который представил новинку – иридиевые свечи для автомобилей Mazda .

