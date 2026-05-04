В этих регионах России шанс погибнуть в ДТП в три раза выше среднего по стране

МВД опубликовало статистику смертности в ДТП за первый квартал 2026 года

МВД России обнародовало данные по аварийности за первые три месяца 2026 года. Цифры вышли довольно тревожными – особенно для жителей нескольких конкретных регионов.

Хуже всего ситуация сложилась в Туве. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится 4,72 погибших в авариях. Это почти втрое выше общероссийского показателя, который составил 1,55 погибшего на 100 тысяч населения. Всего же с января по март на дорогах страны погибли 2264 человека.

Следом за Тувой в антирейтинге идут Карачаево-Черкесия – 3,62, и Еврейская автономная область – 3,46 погибших на 100 тысяч. Тройка регионов с самыми опасными дорогами, по сути, определилась.

Серьезные проблемы с безопасностью дорожного движения, судя по статистике, и в Кабардино-Балкарии – там показатель составил 2,97. Также в число неблагополучных территорий попали Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.

Есть и хорошие новости: кое-где за квартал не случилось вообще ни одной смертельной аварии. Абсолютным лидером по безопасности стала Чукотка – ноль погибших. Москва и Петербург тоже в плюсе: в столице на 100 тысяч человек приходится лишь 0,27 погибших, в Северной столице – 0,37.

Помимо этих регионов, низкая смертность в ДТП зафиксирована в Калмыкии, Республике Алтай, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе.