#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

В этих регионах России шанс погибнуть в ДТП в три раза выше среднего по стране

МВД опубликовало статистику смертности в ДТП за первый квартал 2026 года

МВД России обнародовало данные по аварийности за первые три месяца 2026 года. Цифры вышли довольно тревожными – особенно для жителей нескольких конкретных регионов.

Хуже всего ситуация сложилась в Туве. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится 4,72 погибших в авариях. Это почти втрое выше общероссийского показателя, который составил 1,55 погибшего на 100 тысяч населения. Всего же с января по март на дорогах страны погибли 2264 человека.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
8,2 с до 100 км/ч, клиренс 202 мм, скромный расход — интересный кроссовер!

Следом за Тувой в антирейтинге идут Карачаево-Черкесия – 3,62, и Еврейская автономная область – 3,46 погибших на 100 тысяч. Тройка регионов с самыми опасными дорогами, по сути, определилась.

Серьезные проблемы с безопасностью дорожного движения, судя по статистике, и в Кабардино-Балкарии – там показатель составил 2,97. Также в число неблагополучных территорий попали Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.

Есть и хорошие новости: кое-где за квартал не случилось вообще ни одной смертельной аварии. Абсолютным лидером по безопасности стала Чукотка – ноль погибших. Москва и Петербург тоже в плюсе: в столице на 100 тысяч человек приходится лишь 0,27 погибших, в Северной столице – 0,37.

Помимо этих регионов, низкая смертность в ДТП зафиксирована в Калмыкии, Республике Алтай, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 121
04.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0