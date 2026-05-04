В Россию привезли надежную семиместную Kia с адекватным ценником

Kia Carens четвёртого поколения продается в России с ценами от 2,68 млн рублей

Семиместный кросс-вэн Kia Carens четвёртого поколения, созданный специально для развивающихся рынков, неожиданно появился в ассортименте российских классифайдов. Выяснилось, что официально модель не импортируется, однако «параллельные» поставки уже запущены.

В Индии такой автомобиль обойдётся примерно в миллион рублей по текущему курсу, но за доставку в нашу страну, разумеется, придётся выложить существенно больше. Минимальная цена – 2 680 000 рублей, причём такое предложение актуально для Владивостока.

Конструктивно машина заметно отошла от классических минивэнов прошлых поколений. Теперь это кросс-вэн с дорожным просветом 195 мм, «кроссоверной» посадкой и полноценным третьим рядом сидений. Интерьер, кстати, весьма современный: даже в начальных версиях есть цифровая приборка, мультимедиа с тачскрином и раздельный климат-контроль, а в более богатых комплектациях – ещё и вентиляция кресел.

Если сравнивать с китайскими одноклассниками, то новинка смотрится довольно привлекательно. Geely Okavango сейчас стоит от 3,9 млн рублей, GAC GS8 – от 4,8 млн, а VGV U75 Plus – от 3,05 млн. Выходит, Kia заметно дешевле.

За 2,68 млн во Владивостоке предлагают версию с кожаным мультирулём, комбинированной отделкой салона, камерой заднего вида, бесключевым доступом, солнцезащитными шторками на задних стёклах и 17-дюймовыми двухцветными дисками. В Омске аналогичный автомобиль с тем же оснащением оценили уже в 3 100 000 рублей.

Под капотом у обеих модификаций – 1,5-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 115 л. с. с цепным приводом ГРМ, который хорошо знаком по Kia Seltos и Hyundai Creta. Коробка – вариатор, полного привода не предусмотрено, только передний.

Интерьер Kia Carens

Безопасность тоже на уровне: шесть подушек, дисковые тормоза по кругу, ABS и ESC, помощники при спуске и старте в гору, контроль давления в шинах и задние парктроники. Кузов сделан из высокопрочных сталей AHSS, формирующих жёсткую капсулу вокруг салона с просчитанными зонами деформации.