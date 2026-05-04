В России создали полноприводную гибридную Весту: подробности

Россиянин установил сзади Vesta электромотор от Nissan Leaf мощностью 110 сил

Энтузиаст из Петербурга Сергей Никифоров превратил обычный универсал Lada Vesta SW Cross в нечто уникальное – полноприводный гибрид.

В основе проекта – всё тот же бензиновый двигатель 1.8 Evo на 122 силы и штатный китайский вариатор. Передние колёса крутятся как обычно. А вот заднюю ось приводит в движение электромотор. Инженер позаимствовал его у популярного электрокара Nissan Leaf. Мощность агрегата – 110 лошадиных сил, крутящий момент – 250 Н·м.

Тяговый аккумулятор на 400 вольт и ёмкостью 8,7 кВт·ч использован от гибридной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE, а приводы задних колёс — от ситикара марки smart.

Бензиновый мотор отвечает за передок, а электрический – за задний привод. Получается полный привод без сложных раздаток и карданных валов. На деле – это смелое переосмысление заводской компоновки.