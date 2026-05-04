Как выбрать надежный китайский автомобиль: раскрыт простой способ

Глава РОАД: Оценить надёжность китайского авто можно по отзывам из Китая

Если вы присматриваетесь к китайскому автомобилю, не стоит слепо верить консультантам в салоне или читать отзывы на местных форумах. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин уверен: лучший способ проверить машину – заглянуть в рейтинги, которые составляют сами китайцы.

В Китае каждый год выходят опросы удовлетворённости и списки надёжности – вот где настоящая правда. «Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь», – объяснил Подщеколдин. По сути, если модель полюбилась у себя на родине, в России она тоже вряд ли разочарует.

Кстати, для такого анализа вовсе не нужно учить иероглифы. Любой современный искусственный интеллект справится с поиском нужных публикаций в китайском интернете, а потом переведёт и разложит информацию по полочкам. Простой лайфхак, который экономит нервы и деньги.

Подщеколдин добавил, что китайский автопром сейчас растёт как на дрожжах. Местные компании активно копируют и перенимают европейские технологии, так что качество многих моделей уже дотягивает до мировых стандартов.