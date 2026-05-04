Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эти компоненты автомобиля чаще всего ломаются весной

Эксперт Картузов: Весной чаще всего выходят из строя стойки стабилизатора авто

Весной эксперты советуют автовладельцам не откладывать диагностику подвески – зимняя эксплуатация даёт о себе знать. Своими наблюдениями о самых уязвимых узлах генеральный директор российского представительства корейского производителя автокомпонентов CTR Роман Картузов.

Как объясняет специалист, главные кандидаты на замену – стойки стабилизатора. На российских дорогах они выхаживают, в среднем, 40-50 тыс. километров. Но если ездить агрессивно, да ещё с учётом постоянных перепадов температур, менять их приходится уже через 20-30 тысяч.

На втором месте по частоте поломок – амортизаторы. Зимой они работают в условиях холода, а весну встречают резкими перепадами температур. В итоге уплотнения теряют эластичность, появляются микротрещины, а затем и утечка масла. Весной ситуация усугубляется: вода и реагенты, смешанные с разбитым асфальтом, добивают детали. Обычный въезд в яму на скорости передаёт резкий удар на соседние элементы подвески, что только ускоряет их износ.

Третье место в антирейтинге занимают сайлентблоки. Из-за циклов замерзания и оттаивания резина разрушается изнутри. Картузов рекомендует не ограничиваться заменой одной сломанной детали, а делать полную проверку подвески – это убережёт от серьёзных аварий и куда более дорогих ремонтов позже.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Количество просмотров 158
04.05.2026 
