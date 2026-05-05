Юрист рассказал о правах и обязанностях водителя такси

Юрист Тарновский: Водитель такси не имеет права высаживать пассажира в пути

Даже если пассажир сделал резкое замечание – например, по поводу опасного стиля вождения, – это не даёт таксисту право высаживать его посреди пути. Такой односторонний отказ от договора перевозки невозможен, подчеркнул правозащитник Никита Тарновский.

Китайцы наигрались с электромобилями? Секрет их новой пятилетки удивит кого угодно

По его словам, заключив договор, водитель обязан доставить клиента до конечной точки. Высадка на проезжей части в неположенном месте – это прямое нарушение ПДД, которое подпадает под статью 12.19 КоАП РФ. Тарновский назвал такие действия злоупотреблением правом со стороны таксиста, ведь они ещё и создают аварийную ситуацию.

Как грамотно зафиксировать произошедшее? Юрист советует сразу сделать скриншот геолокации на картах, сфотографировать автомобиль с госномером, место высадки и погодные условия. Контакты свидетелей тоже лишними не будут. А чеки за повторную поездку станут прямым подтверждением убытков.

Лучшая стратегия, по мнению Тарновского, – подавать иск солидарно и к водителю, и к агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда именно сервис заказа признавали перевозчиком. Кстати, правозащитник напомнил и про полис ОСАГО: если пассажир получил травмы, он вправе требовать компенсацию вреда здоровью, но для этого нужно зафиксировать инцидент в полиции.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
05.05.2026 
