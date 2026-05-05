Юрист рассказал о правах и обязанностях водителя такси

Юрист Тарновский: Водитель такси не имеет права высаживать пассажира в пути

Даже если пассажир сделал резкое замечание – например, по поводу опасного стиля вождения, – это не даёт таксисту право высаживать его посреди пути. Такой односторонний отказ от договора перевозки невозможен, подчеркнул правозащитник Никита Тарновский.

По его словам, заключив договор, водитель обязан доставить клиента до конечной точки. Высадка на проезжей части в неположенном месте – это прямое нарушение ПДД, которое подпадает под статью 12.19 КоАП РФ. Тарновский назвал такие действия злоупотреблением правом со стороны таксиста, ведь они ещё и создают аварийную ситуацию.

Как грамотно зафиксировать произошедшее? Юрист советует сразу сделать скриншот геолокации на картах, сфотографировать автомобиль с госномером, место высадки и погодные условия. Контакты свидетелей тоже лишними не будут. А чеки за повторную поездку станут прямым подтверждением убытков.

Лучшая стратегия, по мнению Тарновского, – подавать иск солидарно и к водителю, и к агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда именно сервис заказа признавали перевозчиком. Кстати, правозащитник напомнил и про полис ОСАГО: если пассажир получил травмы, он вправе требовать компенсацию вреда здоровью, но для этого нужно зафиксировать инцидент в полиции.