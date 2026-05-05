Чем удивил Changan в Пекине. И это не только автомобили

Changan представил гибридные кроссовер и седан с запасом хода 1500 км

На почетное место в Пекине марка Changan выставила уже знакомый нам СS75 Plus HEV и седан Eado нового поколения.

Нового в них то, что они переходят на гибридные силовые установки нового поколения BlueCoreHybrid.

Эта система объединяет экономичность электрокара с привычной дальнобойностью бензинового мотора.

Благодаря передовой электронике автомобили способны преодолеть до полутора тысяч километров без дозаправки.

Практика показывает впечатляющую экономию: владельцы CS75 тратят, в среднем, лишь 3,87 литра на сотню км, а седан Eado и вовсе «ест» всего 2,98 литра.

Добиться таких показателей инженерам помогли высокое давление впрыска, степень сжатия 16:1 и искусственный интеллект, который подбирает идеальные режимы работы. В придачу компания дает пожизненную гарантию на основные узлы гибрида – серьезная заявка на доверие к технологии.