Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Чем удивил Changan в Пекине. И это не только автомобили

Changan представил гибридные кроссовер и седан с запасом хода 1500 км

На почетное место в Пекине марка Changan выставила уже знакомый нам СS75 Plus HEV и седан Eado нового поколения.

Рекомендуем
VW ID.Unyx 08: красив, но сможет ли конкурировать с одноклассниками из Китая?

Нового в них то, что они переходят на гибридные силовые установки нового поколения BlueCoreHybrid.

Эта система объединяет экономичность электрокара с привычной дальнобойностью бензинового мотора.

Благодаря передовой электронике автомобили способны преодолеть до полутора тысяч километров без дозаправки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Практика показывает впечатляющую экономию: владельцы CS75 тратят, в среднем, лишь 3,87 литра на сотню км, а седан Eado и вовсе «ест» всего 2,98 литра.

Добиться таких показателей инженерам помогли высокое давление впрыска, степень сжатия 16:1 и искусственный интеллект, который подбирает идеальные режимы работы. В придачу компания дает пожизненную гарантию на основные узлы гибрида – серьезная заявка на доверие к технологии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Changan
Количество просмотров 1529
05.05.2026 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0