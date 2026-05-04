Новинки месяца: эти автомобили появились в России в апреле 2026 года

В апреле 2026 года в России официально появились 15 новых моделей автомобилей

Апрель 2026 года поставил новый рекорд по числу автомобильных дебютов в России – целых 15 моделей пополнили рынок за этот месяц. Правда, большинство из них оказались не совсем новыми: только семь по-настоящему свежих машин, остальное – обновления, новые версии или, по сути, те же авто, но под другими именами. Портал « Китайские автомобили» собрал полный список апрельских премьер.

Первым в списке значится кроссовер Soueast S06. Базовая версия оснащена турбомотором объемом 1,5 литра на 147 сил, 6-ступенчатым роботом и передним приводом. Зато топовая комплектация предлагает двигатель 1.6 мощностью 186 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Цены без учета скидок варьируются от 3,1 до 3,48 миллиона рублей.

Changan Uni-S AWD стал вторым дебютантом – полноприводная версия с 1,5-литровым турбомотором (181 л.с.), 7-ступенчатым роботом и ценником от 2,98 до 3,15 млн рублей. Третья новинка – большой Changan CS75 Pro: он предлагается как на пять, так и на семь мест, с тем же двигателем и коробкой, но без полного привода. За него просят от 2,87 до 3,16 млн.

Четвертой по счету стала полноприводная Omoda C5 AWD с 1,5-литровым двигателем (147 л.с.) и роботом на семь ступеней. Ее цена – 2,85 миллиона рублей. Пятое место занял Jeland J6, который, по сути, и есть Jaecoo J6: с теми же характеристиками (1.5, 147 сил, робот, передний привод) и ценой от 2,29 до 2,65 млн.

Шестым опубликовали обновленный Haval F7x 2026 года – его мощность выросла с 192 до 231 л.с. Полный привод сохранили, а цены установили от 3,8 до 4 миллионов рублей. Следом за ним идет Haval Dargo 2026 – отдача увеличилась до 200 л.с. В этой версии полный привод обязателен, а стоить такой автомобиль будет от 3,5 до 3,9 млн.

Восьмая позиция досталась Geely Coolray – с 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., тем же роботом и передним приводом. Но вот с ценой пока неясно – производитель ее еще не объявил.

Девятая новинка – топовая версия Belgee X50+ Onyx. Она полностью черная и стоит 2,78 миллиона. Десятой в списке значится Tenet T4L с мотором 1.5 (147 сил) и 6-ступенчатым роботом – тут ценник тоже пока в секрете.

Одиннадцатый участник – пикап Foton Tunland G7 с механической коробкой: турбодвигатель объемом 2,4л выдает 211 л.с., работает в паре с 6-ступенчатой МКП. Цена – 3,2 миллиона. Двенадцатая позиция – коммерческие SKM M7: и фургон, и минивэн оснащаются 2-литровым атмосферником на 137 л.с., 5-ступенчатой механикой и задним приводом (цены не названы).

Модели Volga и Sollers S9

Тринадцатая и четырнадцатая – это сразу две модели Volga. Седан C50 построен на базе Geely Preface: у него 2-литровый мотор мощностью 150 или 200 л.с., 7-ступенчатый робот и только передний привод. А кроссовер K40 создан на платформе Geely Atlas: начальные версии получат 1,5-литровый двигатель (147 л.с.), передний привод и тот же 7-ступенчатый робот, в то время как топовые – 2-литровый мотор на 200 сил, полный привод и 8-ступенчатый автомат. Стоимость обеих машин станет известна только летом.

Пятнадцатой новинкой апреля можно считать рамный внедорожник Sollers S9 – его сделали на базе пикапа ST9. В машине ожидается 2-литровый турбомотор мощностью около 200 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Но ждать его на конвейере придется до сентября.