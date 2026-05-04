Автопроизводители в РФ хотят поднять цены, но возможности для этого минимальны

Эксперт Целиков: В ценовой политике автопроизводителей «пошла чехарда»

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал о непоследовательной политике автопроизводителей. Если вглядеться в то, как они выстраивают ценообразование этой весной, картина вырисовывается противоречивая. Желание нарастить стоимость машин есть, а вот реальных возможностей для этого почти нет. К тому же в рядах брендов царит полный разнобой.

В начале года, как напоминает эксперт, практически все компании дружно подняли ценники – в среднем на 2-4%. Но после этого началась настоящая неразбериха. По одним моделям и комплектациям стоимость ползёт вверх, по другим, наоборот, снижается.

Весна, по словам специалиста, принесла лёгкое оживление на российский авторынок. Впрочем, прогноз на конец весны и начало лета не слишком радужный.

Рост продаж в марте-апреле вовсе не гарантирует, что май с июнем будут такими же успешными. С другой стороны, возможен и противоположный сценарий. Отложенный спрос, накопившийся за 2022-2023 годы, до сих пор не исчерпан – потенциальных покупателей новых автомобилей сейчас немало. Но что-то всё же удерживает их от покупки, подчёркивает эксперт.