Дешевле Haval Jolion: новый японский кроссовер снова доступен в России

В России в продажу вышел кроссовер Honda Vezel по цене от 1,75 млн рублей

Honda Vezel, популярный в Азии компактный кроссовер, добрался до российских дилеров сразу с двух направлений – и это приятно удивило ценами. Машины привозят как праворульные из Японии, так и леворульные из Китая, и стоят они ощутимо меньше раскрученных конкурентов. Например, самый доступный вариант оценили в 1 750 000 рублей.

Для сравнения: Haval Jolion 2026 модельного года стартует с отметки 2 049 000 рублей. Jaecoo J6, который уже собирают в Питере под брендом Jeland, обойдётся минимум в 2 290 000 рублей. Ещё дороже – Belgee X50+, цены на который начинаются от 2 319 990 рублей. На их фоне Honda Vezel выглядит очень даже привлекательно.

Ценообразование на версии из Японии и Китая, кстати, особо не отличается. Самый дешёвый праворульный экземпляр предлагают во Владивостоке под заказ – 1 750 000 рублей. Леворульный там же стоит лишь на 30 тысяч дороже – 1 780 000 рублей. И это при полном приводе и хорошем оснащении.

Праворульная версия уже получила тканевый салон, кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, круиз, электронный ручник с AutoHold, камеру заднего вида с парктрониками, мультимедиа с крупным сенсором и навигацией плюс двухцветные литые диски.

Леворульный Vezel из Китая идёт ещё богаче: у него панорамная крыша, кожаная обивка кресел вместо ткани и другой дизайн колёс. Правда, он переднеприводный, а не полноприводный. А вот мотор у обеих версий один и тот же – хорошо знакомый 1,5-литровый атмосферник на 118-124 л. с. с цепным приводом ГРМ. Он проверен на многих моделях бренда, включая Freed и Freed+, Fit/Jazz, Grace, City и HR-V. В паре с ним всегда идёт вариатор.

Где купить и за сколько

В Москве китайский Honda Vezel можно заказать за 2 000 000 рублей, японский за те же деньги предлагают в Хабаровске. В Красноярске ценник подскакивает до 2 100 000 рублей, в Новосибирске и Мурманске – до 2 150 000 рублей. В Благовещенске и Тюмени за машину просят уже 2 300 000 рублей.

Машины из наличия стоят, в среднем, от 2 350 000 рублей. К примеру, в Красноярске продают леворульный экземпляр китайской сборки: у него мультируль с пластиковым ободом, комбинированная обивка сидений, однозонный климат, мультимедиа с тачскрином, панорамная крыша и электростеклоподъёмники на всех дверях.

В некоторых городах запрашивают ещё больше. Так, в Хабаровске за полноприводный праворульный Vezel хотят минимум 2 500 000 рублей, а в Иркутске за леворульный переднеприводный – на 85 000 рублей дороже. Кроссоверы в разных комплектациях есть в наличии в Новосибирске, Уссурийске, Тюмени, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Пензе, Москве и ещё ряде городов страны.