Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Частники скупают машины, а бизнес замер: что происходит на авторынке России

«Автостат»: с 27 апреля по 3 мая в РФ реализовали 25 420 новых легковых машин

С 27 апреля по 3 мая 2026 года в стране было продано 25 420 новых легковых автомобилей. Цифры приводит агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По сравнению с предыдущей неделей это минус 4,7%, а вот к аналогичному периоду прошлого года результат выше на 29,7%.

Только вот радоваться рано. Эксперты напоминают: в прошлом году на первомайской неделе было три рабочих дня, а в этом – целых четыре. Так что реального роста, по сути, не случилось. Та же картина наблюдается и в других сегментах рынка.

Сегмент LCV и грузовики не блещут

Новых легких коммерческих автомобилей (LCV) на 18-й неделе продали 1 155 штук – это на 12,8% меньше, чем на предыдущей. Падение по сравнению с прошлым годом составило 6,9%.

С грузовиками ситуация ещё хуже: всего 806 единиц. К прошлой неделе – минус 16%, хотя если сравнивать с АППГ, то здесь плюс 21%. Но опять же – секрет в дополнительном рабочем дне, а не в реальном оживлении спроса.

Автобусы и общая картина

Что касается автобусов, тут тоже без сюрпризов. За неделю продано 145 машин – на 9,9% меньше, чем неделей ранее. Правда, к прошлому году прирост 11,5%, но это ровно за счёт того же календарного эффекта.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков объясняет расклад так: «В целом можно констатировать, что в текущем сезоне конечные потребители – физлица – готовы к покупкам новых автомобилей. А вот корпоративные клиенты – юрлица – находятся в фазе «заморозки». Нынешняя экономическая ситуация не располагает к обновлениям парков транспортных средств и росту бизнеса...».

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Количество просмотров 100
04.05.2026 
