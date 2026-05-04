Названы кроссоверы с самой качественной акустикой

В КНР компания AutoLab составила рейтинг больших кроссоверов с лучшей акустикой

Исследователи из AutoLab не просто так взялись за китайские трёхрядные SUV. В фокусе оказались модели ценой от 2,2 до 5,5 млн рублей (200-500 тыс. юаней). Машины оценивали как по приборам – замеряли звучание на разных частотах, – так и по впечатлениям реальных людей.

Безусловным лидером стал флагман Seres Aito M9. Он заработал 85 баллов из 100. Этот большой кроссовер предлагает акустику от Huawei – с 16 или 25 динамиками. Пользователи в восторге от того, как система сбалансированно звучит во всём диапазоне: басы глубокие, середины и верха чёткие. Правда, на максимальной громкости гул становится слегка размытым, да и звуковая сцена, по мнению некоторых, неидеально ровная.

Второе место у Lynk & Co 900 с Harman/Kardon. В базе – 23 динамика, а в топе – целых 31. Плюс технология Dolby Atmos, создающая объёмное ощущение. Система даёт 82 балла. Единственный минус – высокие частоты могли бы быть детальнее. Но в целом аппаратура впечатляет.

Тройку замыкает Zeekr 9X. Его оснастили акустикой Naim – кстати, именно эта компания поставляет динамики для Bentley. Инженерам удалось добиться отличного разделения средних и низких частот, звук многослойный. Однако верха снова подкачали – обертоны инструментов и вокала звучат недостаточно выразительно. Итог – 80 баллов.

Самый доступный участник рейтинга – Chery Fulwin T11. У него 23 колонки собственной разработки, но он лишь на седьмом месте. В России этот гибрид будут продавать под именем Exeed Exlantix ET8, причём старт продаж намечен на вторую половину 2026 года.

Весь список больших машин с хорошей акустиков по версии AutoLab выглядит так: Seres Aito M9, Lynk & Co 900, Zeekr 9X, Denza N9 и Nio ES8, Li Auto i8, IM LS9 и Voyah Taishan, Chery Fulwin T11 и Tesla Model YL.