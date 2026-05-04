#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Новый 150-сильный кроссовер надежной марки снова доступен в РФ: называем цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq, который раньше собирали в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ», теперь можно купить в России, только привезённым из Китая – в удлинённом варианте. За самую скромную цену, около 1 700 000 рублей, такой кроссовер предлагают во Владивостоке под заказ.

Рекомендуем
Китайцы наигрались с электромобилями? Секрет их новой пятилетки удивит кого угодно

Любопытно, что некоторые белорусские модели стоят дороже. К примеру, Belgee X50+ (свежая версия) стартует с 2 319 990 рублей, а Tenet T4 актуального 2026 года обойдётся минимум в 2 169 000. Получается, китайский Karoq за 1,7 млн выглядит довольно заманчиво, хотя и с поправкой на ожидание.

Визуальные отличия от нижегородской версии налицо. Самое главное – колёсная база: её нарастили на 5 см (до 2638 мм), и весь этот запас отдали задним пассажирам. Китай любят простор, так что сзади здесь почти как в старшем Kodiaq.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интересно, что модель из Китая не получила рестайлинговых фар. Там всё ещё стоят старые блок-фары (без характерной «ступеньки» внизу) и знакомая решётка радиатора. Зато хрома и блестящих вставок заметно больше – это типичный азиатский подход.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Комплектация самого дешёвого Karoq из Китая (за 1,7 млн рублей, Владивосток) включает кожу с тканью на сиденьях, кондиционер, тачскрин с мультимедиа, подогрев кресел и зеркал, двухзонный климат, бесключевой доступ с кнопкой старта, а также парктроники и камеру.

В Новосибирске похожую машину привезут минимум за 2,15-2,35 млн. Но там уже больше опций: цифровая приборка, кожаный руль, панорамная крыша с люком, кожаный салон с красной прострочкой и датчик света.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Рекомендуем
Названы три способа увеличить выплату по ОСАГО на 9%

Если ехать дальше, цены растут. В Санкт-Петербург такой Karoq доставят за 2,49 млн, в Москву – от 2,56 млн, в Ижевск – 2,68 млн, в Пермь – 2,85 млн. Жителям Оренбурга и Тюмени придётся заплатить уже 2,9 млн рублей.

Можно купить и сразу из наличия – но отдавать придётся от 3 млн рублей. В Тюмени, Томске, Стерлитамаке и Набережных Челнах машина стóит примерно столько. В Москве – 3,15 млн, в Екатеринбурге – 3,29 млн, в Ростове-на-Дону – 3,33 млн, а в Воронеже дилер оценил её в 3,35 млн рублей.

Рекомендуем
Новый бренд АВТОВАЗа: представлен первый автомобиль в двух версиях

Под капотом везде одно и то же. В отличие от российских версий, где стоял 8-ступенчатый автомат Aisin, китайские Karoq комплектуются семидиапазонным роботом DSG с сухими сцеплениями (DQ200) и 1,4-литровым турбомотором на 150 сил (280 TSI). Привод – только передний.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 11052
04.05.2026 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+9