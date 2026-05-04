Новый 150-сильный кроссовер надежной марки снова доступен в РФ: называем цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq, который раньше собирали в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ», теперь можно купить в России, только привезённым из Китая – в удлинённом варианте. За самую скромную цену, около 1 700 000 рублей, такой кроссовер предлагают во Владивостоке под заказ.

Любопытно, что некоторые белорусские модели стоят дороже. К примеру, Belgee X50+ (свежая версия) стартует с 2 319 990 рублей, а Tenet T4 актуального 2026 года обойдётся минимум в 2 169 000. Получается, китайский Karoq за 1,7 млн выглядит довольно заманчиво, хотя и с поправкой на ожидание.

Визуальные отличия от нижегородской версии налицо. Самое главное – колёсная база: её нарастили на 5 см (до 2638 мм), и весь этот запас отдали задним пассажирам. Китай любят простор, так что сзади здесь почти как в старшем Kodiaq.

Интересно, что модель из Китая не получила рестайлинговых фар. Там всё ещё стоят старые блок-фары (без характерной «ступеньки» внизу) и знакомая решётка радиатора. Зато хрома и блестящих вставок заметно больше – это типичный азиатский подход.

Комплектация самого дешёвого Karoq из Китая (за 1,7 млн рублей, Владивосток) включает кожу с тканью на сиденьях, кондиционер, тачскрин с мультимедиа, подогрев кресел и зеркал, двухзонный климат, бесключевой доступ с кнопкой старта, а также парктроники и камеру.

В Новосибирске похожую машину привезут минимум за 2,15-2,35 млн. Но там уже больше опций: цифровая приборка, кожаный руль, панорамная крыша с люком, кожаный салон с красной прострочкой и датчик света.

Если ехать дальше, цены растут. В Санкт-Петербург такой Karoq доставят за 2,49 млн, в Москву – от 2,56 млн, в Ижевск – 2,68 млн, в Пермь – 2,85 млн. Жителям Оренбурга и Тюмени придётся заплатить уже 2,9 млн рублей.

Можно купить и сразу из наличия – но отдавать придётся от 3 млн рублей. В Тюмени, Томске, Стерлитамаке и Набережных Челнах машина стóит примерно столько. В Москве – 3,15 млн, в Екатеринбурге – 3,29 млн, в Ростове-на-Дону – 3,33 млн, а в Воронеже дилер оценил её в 3,35 млн рублей.

Под капотом везде одно и то же. В отличие от российских версий, где стоял 8-ступенчатый автомат Aisin, китайские Karoq комплектуются семидиапазонным роботом DSG с сухими сцеплениями (DQ200) и 1,4-литровым турбомотором на 150 сил (280 TSI). Привод – только передний.