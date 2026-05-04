Китайские шины задавили российских конкурентов

Импорт шин вырос на четверть, а продажи отечественных марок рухнули на 20%

Первый квартал 2026 года обернулся парадоксом для рынка легковых шин в России.

Общий объем продаж шин в РФ остался на уровне прошлого года, однако достигнуто это исключительно за счет зарубежных поставок. Собственное производство, напротив, серьезно просело.

По данным опроса участников отрасли, реализация российских покрышек сократилась в среднем на 20%. Этот провал с лихвой компенсировал рост импорта – плюс 25%. Основной поток идет из Китая, доля которого в структуре ввоза достигает 70%. Только за первые три месяца года Поднебесная отгрузила в нашу страну более 6,4 миллиона шин, что на 53% больше, чем год назад.

На рынке сложилась парадоксальная ситуация: склады переполнены остатками, что вынуждает дилеров демпинговать и давит на прибыль. Покупатели не спешат обновлять резину из-за дороговизны и предпочитают ездить на старых комплектах до пяти-шести лет. Плюс ко всему аномальные снегопады сместили спрос: люди раскупали зимние шины, перенося покупку летних на более поздний срок.

Производители уже инициировали защитное расследование в ЕЭК, надеясь на введение квот и заградительных пошлин против дешевеющего импорта.

Впрочем, в отрасли пока осторожны: итоговые цифры года будут зависеть от того, насколько активным получится растянутый летний сезон.