Сколько сегодня нужно времени на создание нового автомобиля? Вы удивитесь!

Производители из КНР в 2026 году сократили цикл разработки машин до 18 месяцев

Пока западные гиганты корпят над созданием одной модели по 5 лет, их конкуренты из Китая выдали совершенно другую скорость. Сроки рождения новой машины в Поднебесной сжались до полутора лет. Это не просто экономия бюджета – это фактически технологическая атака на рынок.

Секрет такой прыти кроется в кардинально иной логике работы. Производители попросту отказались от бесконечных согласований с поставщиками: они сами собирают батареи, разрабатывают чипы и пишут софт. Плюс активное использование ИИ – детали и узлы «обкатываются» в виртуальном пространстве, почти не требуя физических прототипов. Модульные платформы (по принципу детского конструктора) и круглосуточная работа инженеров по всему миру, когда чертежи передаются как эстафета, довершают картину.

Результат этой стратегии уже на дорогах. К примеру, Leapmotor показала концепт B10 в октябре 2024 года, а через год машина уже колесила по планете. За 16 месяцев компания выкатила пять разных новинок.

Свою лепту внесла и Omoda 5. Эта модель из глобальной экспансии Chery с самого начала проектировалась под зарубежные рынки. Показательный факт: всего за шесть недель инженеры адаптировали подвеску, рулевое управление, тормоза и настройки тяги под стандарты Европы.

BYD – еще один яркий пример. За последние 16 месяцев этот бренд представил на рынок 10 моделей, что на одну позицию больше, чем за весь предшествующий двухлетний период (с начала 2023-го по конец 2024-го).

По мнению экспертов, западным автоконцернам придется срочно наращивать темпы – иначе есть риск навсегда остаться в истории под ярлыком «медленных гигантов».