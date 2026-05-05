Новый рамный внедорожник появится на российском рынке уже осенью: подробности

Рамный внедорожник JAC JS9 заметили в России: премьера – осенью 2026 года

Рамный внедорожник JAC JS9, который построили на базе флагманского пикапа T9, уже вовсю катают по российским дорогам. На площадке одного из дилерских центров засекли новинку – судя по всему, машина только что вернулась с тестов. Дилер подтвердил: этот экземпляр участвовал в настоящих испытаниях в местных условиях, а подробности о характеристиках и комплектациях раскроют ближе к старту продаж. Кстати, премьера намечена на осень.

Год назад, на глобальной конференции JAC в Китае, модель JS9 уже показывали публике. Тогда производитель обещал вывести её на наш рынок к концу 2025-го. Но сроки сдвинулись. И вот сейчас, похоже, процесс наконец активизировался.

Габариты кузова впечатляют: длина – 5200 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1920 мм. Дорожный просвет у новинки обещают увеличить по сравнению с пикапом (у того он составляет 210 мм), а заднюю подвеску – доработать. Внешность тоже перекроили. Вместо хромированных вертикальных планок на решётке радиатора – чёрная сетка с горизонтальными звеньями. Сбоку бросаются в глаза удлинённая задняя дверь и стойка кузова, визуально отделённая от крыши тёмной накладкой.

Что касается кормы, то, по предварительным данным, там появится дверь багажника, разделённая на две части. Нижняя – откидной борт, а стеклянная секция поднимается вверх. Внедорожник также обзавёлся расширителями арок из неокрашенного пластика, порогами и новыми колёсными дисками.

Двигатель, скорее всего, будет 2,0-литровый турбированный. На момент презентации заявляли 224 л.с. и 390 Нм – как у пикапа T9. Правда, позже пошли слухи, что для внедорожника мотор могут дефорсировать до 200 л.с. Коробка – классический автомат, по всей видимости, те же 8 ступеней. Разумеется, будет и полный привод с несколькими режимами. Не исключают и появление дизеля – 2-литрового, мощностью 163 л.с. и 410 Нм, который на T9 работает в паре с тем же 8-диапазонным автоматом.

Интересно, что российский «Соллерс» тоже не дремлет. Их внедорожник Sollers S9 строят на базе лицензионной копии китайского пикапа – Sollers ST9. Производство наладят на заводе УАЗ в Ульяновске, а серийный выпуск S9 должны запустить в сентябре. Местная и китайская версии будут отличаться: разный дизайн передка, интерьеры, ценники и даже комплектации. Российскую модель обещают лучше защищать от коррозии.

Sollers S9 предложат в пяти- и семиместном исполнении. Под капотом – 2-литровый мотор на 200 сил, 8-ступенчатый автомат и система полного привода Part-time. В будущем, кстати, может появиться и более дешёвая версия с механикой. Оснащение обещают богатое: пусковой обогреватель, электропривод багажника, набор ассистентов водителя, подогрев всех сидений, лобового и заднего стёкол, а также зеркал.