Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию из-за наступления китайских брендов

Volkswagen Group меняет курс из-за успеха китайских брендов и падения продаж

Volkswagen Group вынужден корректировать стратегию развития – главной причиной стал резкий рост китайских автопроизводителей. Как пояснил один из руководителей концерна, продукция немецкого гиганта теряет спрос, и это напрямую связано с успешным бизнесом азиатских компаний.

Цифры подтверждают тренд: в первом квартале 2026 года продажи просели у всех массовых брендов группы. Исключением стала лишь Skoda, которая пока держится на плаву. Назрела необходимость структурной перестройки – конкуренция становится жестче, плюс замедлился рост рынка электромобилей.

Руководство уже обозначило ключевые шаги. Во-первых, снижать себестоимость машин, но без потери качества. Во-вторых, урезать административные траты, а заодно ускорять внедрение новых технологий и принятие решений. Параллельно нужно повышать отдачу на сборочных площадках.

В ближайшее время стоит ждать серьезного пересмотра продуктовой линейки. Часть моделей и версий уберут, а количество унифицированных платформ тоже уменьшат. Проще говоря, делать будут меньше, но ставку – на самые ходовые позиции.

Плюс концерн планирует снизить глобальный выпуск до 9 миллионов машин в год. Гендиректор компании Оливер Блюм в беседе с Manager Magazin подчеркнул: это необходимо, чтобы избежать перепроизводства.

2026 год стал переломным. И правление, и наблюдательный совет признали: прежняя бизнес-модель перестала работать в быстро меняющейся реальности. Нужны новые антикризисные меры. К слову, предыдущая стратегия Accelerate (запущена в 2021-м) предполагала развитие софта, автономного вождения и поиск доходов за пределами обычных продаж. Теперь эти планы, видимо, придется серьезно пересмотреть.

04.05.2026 
