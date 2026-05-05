Названы главные автоновинки мая в России

Топ-12 автоновинок мая в России: подробности и цены

Российский авторынок заметно ожил этой весной – производители спешат заполнить салоны свежими моделями. Разберёмся, какие из них заслуживают внимания в первую очередь.

Haval обновил внедорожник Dargo. Рестайлинг принёс крупную решётку радиатора, огромный сенсорный экран мультимедиа и, что важнее, более мощный 2,0-литровый турбомотор на 200 лошадей. Вдобавок в машине теперь работают онлайн-сервисы «Яндекса» и «ВК». Цена стартует с отметки 3 499 000 рублей.

Следом за Dargo дебютировал купеобразный кроссовер F7x. Внешне его выдают чёрная решётка радиатора и красные тормозные суппорты. Под капотом – двигатель мощностью 231 л. с., который укладывается в эконормы Евро-6. Полный привод и 7-ступенчатый робот входят в базовое оснащение, а ценник начинается от 3 799 000 рублей.

На бывшем заводе GM в Шушарах начали выпускать кроссоверы под новой для России маркой Jeland. Первая модель J6 – это, по сути, перелицованная китайская Jaecoo J6 с 1,5-литровым мотором на 147 лошадей и передним приводом. При этом цены довольно привлекательные – от 2 290 000 рублей.

Changan тоже не отстаёт: компания вывела на рынок CS75 Pro с возможностью купить семиместную версию. Даже в начальной комплектации есть светодиодные фары, камера заднего вида, климат-контроль и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. Мотор – 1,5 л на 181 л. с., коробка – 7-ступенчатый робот, привод передний. Цена стартует с 2 865 000 рублей.

Второй дебютант от Changan – обновлённый Uni-S. Его особенность в том, что купить кроссовер можно только с полным приводом и бензиновым двигателем Blue Core. Внутри – виртуальная приборка, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и панорамная крыша. Стоит он от 2 979 900 рублей.

Марка 212 появилась на российском рынке с рамным внедорожником T01 от китайской BAW. Пока доступна лишь бензиновая версия с 2,0-литровым мотором на 218 л. с., 8-ступенчатым автоматом и двумя неразрезными мостами. Но до конца весны обещают запуск дизельной модификации. Цена – от 4 399 000 рублей.

Дороже всех в этой подборке стоит KGM Rexton – 5 890 000 рублей. За эти деньги вы получаете двухлитровый дизель на 225 л. с., 6-ступенчатый автомат, полный привод и узнаваемый дизайн корейского внедорожника.