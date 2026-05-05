Средний возраст собираемой в РФ иномарки – 5 лет

Стало известно, почему на конвейер в России встают дорестайлинговые модели

Средний возраст иномарки, производство которой организовано на российских заводах, составляет 4,8 года, сообщают «Известия». При анализе учитывались легковые и легкие коммерческие машины, которые в том числе выпускаются под новыми брендами, основанными специально для рынка РФ. При этом если опираться при подсчете не на время, прошедшее с последнего рестайлинга, а на сроки с момента премьеры актуального поколения автомобиля, то средний возраст может быть еще выше.

Например, один из бестселлеров российского рынка, Chery Tiggo 7 Pro, впервые был представлен в 2019 году. Затем кроссовер несколько раз обновлялся, получая индексы Max и L. Теперь под брендом Tenet будут продаваться сразу две версии этого автомобиля — к «свежей», образца 2025-го, добавится более ранняя, 2023 года, пусть и с обновленной внешностью в стиле младшей модели Tenet T4. В свою очередь компактный T4 ведет родословную от кроссовера, показанного на автосалоне в Пекине еще в 2014 году.

Кроссовер Haval M6, производство которого организовано в Калужской области, разработан на платформе кроссовера H6, представленного еще в 2011 году. Первое поколение M6 появилось в 2017 году, а в 2021-м модель еще раз существенно изменилась, включая кузов и интерьер, но сохранила 150-сильный турбомотор в сочетании с роботом и передний привод. Именно этот автомобиль собирают в РФ.

Эксперты считают, что такой выбор моделей объясняется стремлением максимально быстро перезапустить автозаводы после ухода с российского рынка глобальных марок.