Продажи новых авто в России пошли вверх

АЕБ: продажи новых легковых и легких коммерческих авто в апреле выросли на 10,8%

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС), сообщили, что объем реализации новых легковых и легких коммерческих авто в РФ по итогам апреля составил 117 257 штук (+10,8%).

Несмотря на складские запасы, о которых ранее предупреждали эксперты, российский авторынок демонстрирует небольшой, но уверенный рост.

За первые четыре месяца 2026 года общий объем продаж новых машин в стране достиг 372 126 единиц, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рынок понемногу оживает, хотя говорить о буме пока рано.