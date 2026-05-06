Honda отказывается от выпуска новых моделей: в чем причины

Honda продлевает жизнь старым моделям из-за убытков в размере 15,9 млрд долларов

Практически 16 млрд долларов убытков заставили Honda пересмотреть свою продуктовую линейку самым радикальным образом. Под нож уже пошел проект Afeela 1 – совместный электрокар с Sony, от которого японцы отказались. Но теперь речь зашла о куда более массовых и любимых публикой моделях.

Поставщики компании раскрыли пугающие сроки. Например, новое поколение минивэна Odyssey не стоит ждать раньше следующего десятилетия – модернизацию отложили минимум на три года. Примерно тогда же на конвейер встанет обновленный Accord. А вот компактный кроссовер HR-V будет жить без смены поколений целых два года, и лишь к 2032 году появится его наследник. Получается, что Honda замораживает развитие даже бестселлеров, не обращая внимания на натиск китайских марок и конкурентов.

В еще более жестком цейтноте оказалась премиум-марка Acura, принадлежащая Honda.

Производство седана TLX, кроссоверов ZDX и RDX (последний – лишь временно) уже остановлено. Теперь очередь MDX – его обновление тоже перенесли на начало 2030-х. Параллельно с этим Integra будет выпускаться без серьезных изменений целых десять лет. Схожая судьба ждет и MDX.

Официальный представитель Honda, в целом, подтвердил эту информацию, добавив, что компания уверена в своем курсе. Стратегия, похоже, делает ставку на гибриды: производитель планирует наращивать число машин с такой силовой установкой.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
06.05.2026 
