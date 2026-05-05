В России начали продавать новый надежный седан Kia дешевле 2 млн рублей

Новые седаны Kia Pegas из Китая продаются в России с ценами от 1,68 млн рублей

Российский авторынок переполнен китайскими кроссоверами, а вот недорогих седанов почти не осталось. Дефицит образовался после ухода таких моделей как VW Polo, Skoda Rapid и Kia Rio. Впрочем, нашлась альтернатива – Kia Pegas, которая приезжает к нам из Китая и стоит от 1,7 миллиона рублей.

Такие машины уже есть в наличии и под заказ у дилеров в нескольких регионах страны. Самый привлекательный ценник обнаружился в Оренбурге – 1 680 000 рублей. За эти деньги предлагают новый Pegas в комплектации Comfort с 14-дюймовыми литыми дисками, датчиками давления в шинах, люком на крыше и двумя фронтальными подушками безопасности. В оснащение также входят кондиционер, электростеклоподъемники спереди и сзади, обогрев зеркал и заднего стекла, штатная аудиосистема, электроусилитель руля, бортовой компьютер и зеркала с электроприводом.

Kia Pegas

Для сравнения: официально продающийся у нас Changan Alsvin даже версии 2024 года стоит минимум 1 889 900 рублей. Livan S6 Pro 2023 – и вовсе от 2 084 000 рублей. А вот Kia Pegas, по сути, упрощенная и более доступная версия знакомого всем Kia Rio, созданная специально для китайского рынка. Под капотом у нее 1,4-литровый атмосферный мотор MPI мощностью 95 лошадиных сил – его надежность уже доказана миллионами километров пробега в такси. Работает двигатель в паре с классическим четырехступенчатым автоматом.

Кроме Оренбурга, «Пегасы» нашлись у дилеров в Москве и Набережных Челнах. В столице автомобиль стоит 1 690 000 рублей, в Набережных Челнах – 1 790 000 рублей, но там предлагают версию побогаче. В нее входят сиденья с отделкой эко-кожей, 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с Apple CarPlay, мультируль, передние боковые подушки безопасности, задний парктроник с камерой и система предотвращения столкновений. Кстати, российская LADA Vesta 2026 года в схожей комплектации Enjoy с вариатором обойдется минимум в 1 860 000 рублей.

Интерьер Kia Pegas

Еще одна машина за 1 800 000 рублей доступна для заказа в Новосибирске. Правда, там оснащение скромнее: простая магнитола с монохромным дисплеем, только две фронтальные подушки безопасности и тканевый салон.

Выпускают Pegas на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia в Китае. Ходят слухи, что многие детали и запчасти у этого седана унифицированы с Kia Rio третьего поколения – значит, с ремонтом у российских владельцев проблем возникнуть не должно.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Kia
05.05.2026 
