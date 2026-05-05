Надежный седан дешевле Лады и с ресурсом больше 400 000 км появился в продаже

В РФ в продажу вышли седаны Nissan Sylphy Classic по цене от 1,45 млн рублей

Россияне всё чаще интересуются машинами с китайского рынка – и это неудивительно. Среди свежих предложений появился седан Nissan Sylphy Classic, который уже заслужил репутацию рабочей лошадки. Цены на него стартуют от 1 450 000 рублей.

Производством занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan, и тут есть своя изюминка. Второе поколение модели до сих пор выпускают параллельно с новыми версиями – такое даже в Китае встретишь нечасто. Покупатель получает по-настоящему надёжную машину, которая занимает нишу между современными моделями и совсем уж дешёвыми малолитражками.

Самый доступный вариант – 1 450 000 рублей. Именно столько просят за Sylphy Classic в комплектации Comfort под заказ во Владивостоке. В неё входит мультимедийка с сенсорным экраном, монохромный дисплей бортового компьютера, кондиционер, электростеклоподъёмники по кругу, подогрев зеркал, глянцевый декор и литые диски.

Для сравнения: LADA Vesta 2026 модельного года стоит минимум 1 581 000 рублей. Если брать с вариатором – не меньше 1 631 000. Changan Alsvin обойдётся от 1 889 900, а Belgee S50 от 1 899 990 рублей. То есть Sylphy Classic оказывается заметно выгоднее.

Другие компании из Владивостока предлагают привезти такой же седан от 1 550 000 рублей. В Тюмени и Новосибирске цена поднимается до 1 700 000, в Красноярске за него просят 1 790 000 – правда, из наличия. Отличие в комплектации: вместо мультимедиа там стоит простая магнитола с монохромным дисплеем.

Есть и более дорогие варианты. Во Владивостоке нашли объявление ровно за 2 000 000 рублей, в Барнауле – за 2 160 000. А вот самый высокий ценник обнаружился в Екатеринбурге – 3 050 000 рублей, что сильно выбивается из общей картины.

Технически все эти машины одинаковые. Под капотом – проверенный временем 1,6-литровый атмосферник без турбины. Мощность варьируется от 116 до 135 лошадиных сил. Этот двигатель относится к семейству моторов, ставившихся раньше на российские Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, а также на LADA Vesta и LADA XRay.

Двигатель выпускают с 2005 года – солидный срок. Конструкторы использовали прочную однорядную цепь, усилили опоры и доработали поршневые кольца. Здесь нет «стучащих» гидрокомпенсаторов, впрыск – классический распределённый (MPI). При аккуратном обслуживании мотор спокойно ходит больше 350-400 тысяч километров.

Надёжность и практичность подтверждает статистика. Sylphy Classic попал в рейтинг самых надёжных машин Китая от J.D. Power – у него минимальное количество проблем на сотню автомобилей в своём сегменте.