Самый дешевый кроссовер Москвич стал еще доступнее: подробности о новой версии

Москвич 3 получил версию «Стандарт Телематика 2026» с ценой от 2,03 млн рублей

Кроссовер Москвич 3 обзавёлся свежей модификацией. Речь про комплектацию «Стандарт Телематика 2026», которая теперь доступна покупателям.

По сравнению с версией «Стандарт Плюс Телематика 2026» на механике новая стоит на 15 тысяч рублей дешевле. Зато если брать обе модификации с вариатором, то «Стандарт Телематика 2026» выходит дороже ровно на ту же сумму – 15 тысяч рублей.

Москвич 3

Чем же объясняется разница? Всё просто: у «Стандарт Телематика 2026» на ручном приводе вместо кожаного руля стоит полиуретановый, вместо климат-контроля установлен обычный кондиционер, отсутствует шторка багажника, да и динамиков в аудиосистеме не шесть, а всего четыре. Впрочем, мультимедиа не тронули – тот же 10,25-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto.

А вот ситуация с версиями на CVT, как говорится, с точностью до наоборот. При более высокой цене новая комплектация предлагает больше: светодиодные фары вместо галогенок и боковые подушки безопасности для передних седоков в дополнение к фронтальным.

Интерьер Москвич 3

Ценники на все версии Москвича 3 выглядят так:

«Стандарт Плюс Телематика 2026» (МКП) – 2 040 000 руб.;

«Стандарт Плюс Телематика 2026» (CVT) – 2 135 000 руб.;

«Стандарт Телематика 2026» (МКП) – 2 025 000 руб.;

«Стандарт Телематика 2026» (CVT) – 2 150 000 руб.;

«Комфорт Телематика 2026» (CVT) – 2 280 000 руб.

Ассортимент комплектаций на 2025 год, кстати, остался без изменений. По-прежнему можно выбрать один из шести вариантов – цены варьируются от 1 952 000 до 2 175 000 рублей.

Под капотом у всех Москвичей 3 независимо от года одно и то же: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил (момент – 200 Нм). Привод, увы, только передний.

Кстати, все машины, выпущенные как в 2025-м, так и в 2026 году, оснащаются системой телематики «Мой Москвич»/«М-Контроль». Доступ к ней даётся на три года, и он уже включён в цену. Через приложение владелец может удалённо наблюдать за состоянием авто, управлять некоторыми функциями, отслеживать местоположение, делиться доступом с другими и получать оповещения о тревожных сигналах – вроде сработки сигнализации или разряда батареи.