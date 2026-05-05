Какую экипировку выбрать для поездок на мотоцикле в жару? Советы эксперта
9 мая
На что обратить внимание при весеннем техосмотре? Советы экспертов

Эксперты: после зимы нужно проверить ролики, ремни и работу кондиционера

Смена сезонов, а особенно переход от зимы к весне, – повод не просто заменить масло, но и провести углублённый осмотр машины. Практика показывает, что многие неочевидные на первый взгляд детали могут преподнести неприятный сюрприз, причём замена некоторых из них обходится копейки. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» предупредили автомобильные специалисты.

Первым делом эксперты советуют проверить шкив генератора. Проблема в том, что износ подшипников в этом узле быстро даёт нагрузку на смежные детали – в итоге может порваться ремень или выйти из строя сам генератор, а это уже совсем другие деньги. Не менее внимательно нужно отнестись и к приводному ремню: трещины на нём требуют замены прямо сейчас, иначе есть риск повредить систему ГРМ. Последствия такого удара – дорогущий ремонт двигателя. Кстати, и ролики, которые часто остаются «за кадром», тоже стоит осмотреть – их люфт даёт шумы и делает работу мотора нестабильной.

Забывают водители и о сайлентблоках, хотя их износ напрямую отражается на состоянии покрышек – резина стирается быстрее и неравномерно. На ту же тему: после зимы очень желательно проверить, насколько надёжно закреплена защита двигателя, потому что на ямах и наледях крепления нередко ослабевают.

Отдельная история – система кондиционирования. Специалисты настаивают, что её нужно обязательно чистить, особенно после зимнего простоя: в фильтрах и воздуховодах активно размножаются бактерии. Между прочим, кондиционер вообще полезно периодически запускать круглый год. Даже в мороз это помогает сохранить герметичность системы и избежать утечек фреона.

Как пояснил эксперт Андрей Ломанов, дозаправка хладагентом обычно требуется раз в несколько лет. Правда, на современных авто процедура может быть сложнее из-за конструктивных особенностей. Ломанов особо предупредил: если в системе нет фреона, включать кондиционер ни в коем случае нельзя – это практически гарантированная поломка.

Ещё одна деталь, про которую многие забывают: режим рециркуляции воздуха. Он отлично ускоряет охлаждение салона и убирает неприятные запахи с улицы. Но, как подчеркнул эксперт, пользоваться им постоянно не стоит – воздух внутри застаивается, его качество падает, а стёкла начинают потеть.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
05.05.2026 
