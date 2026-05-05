Президент РФ оценил ситуацию в российском автопроме

Редкий Dodge Viper за несколько лет подорожал в 3,5 раза — это рекорд!
Путин указал на непростой период для российского автопрома

Президент России Владимир Путин 5 мая заявил, что КАМАЗ успешно преодолевает трудности, с которыми сейчас столкнулся весь российский автопром. «КАМАЗ – крупнейший производитель большегрузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ справляется», – сказал он на встрече с главой компании Сергеем Когогиным.

По словам главы государства, несмотря на общий кризис в отрасли, завод смог нарастить отчисления во все уровни федерального бюджета. При этом штат сотрудников удалось сохранить практически в полном объёме.

Когогин пояснил: 2022 год выдался тяжёлым, но предприятие выручила давняя политика локализации производства. «Мы столкнулись в основном с тем, что были интегрированы в нашу мировую отрасль. <...> При «разводе» с нашими партнерами <...> важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию», – объяснил он.

Руководитель КАМАЗа также добавил: пришлось прекратить сотрудничество со многими европейскими партнёрами, однако это не остановило работу завода.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
05.05.2026 
